Compte tenu du probable départ de certains titulaires, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, envisage de récupérer deux joueurs pour les remplacer.

Mercato PSG : Le plan de Luis Enrique pour remplacer Marco Verratti

Le Paris Saint-Germain est déterminé à entrer dans une nouvelle ère, comme en témoigne une réunion décisive qui s’est tenue mercredi en interne. Luis Campos et Luis Enrique se sont entretenus avec les joueurs et ont prévenu que cinq d'entre eux ne seront pas conservés durant ce mercato estival. Parmi les noms surprenants qui composent cette liste de partants, on retrouve l'attaquant prometteur Hugo Ekitike, mais aussi deux poids lourds du vestiaire, Neymar et Marco Verratti.

Pour joindre l’acte à la parole, les dirigeants du PSG n’ont pas convié le Brésilien et l’Italien à participer au media day de la LFP, une journée destinée à capter les images officielles des joueurs pour la saison à venir. Cette mise à l’écart est donc un signe manifeste que le club parisien ne compte plus vraiment sur Marco Verratti et Neymar et envisage sérieusement de se séparer d’eux dès cet été. Mais la perte de ces deux figures emblématiques du PSG signifie qu’il faudra vite trouver leurs dignes successeurs.

Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes proches de réintégrer l'équipe première

RMC Sport s’est penché sur ce dossier et assure que la situation de Marco Verratti devrait pousser Luis Enrique à récupérer un ou deux éléments indésirables. Georginio Wijnaldum ou Leandro Paredes pourraient alors sortir du loft pour intégrer l’équipe première afin de combler les probables départs au milieu terrain. Cette hypothèse prend de l’ampleur en interne. Prêtés respectivement à la Juventus et à l’AS Rome la saison dernière, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum ont donc de grandes chances de poursuivre leur aventure au PSG cet été. Tout dépendra sans doute du départ ou non de Marco Verratti.

En attendant, un membre des lofteurs s’apprête à réintégrer le groupe principal. Il est question d’Abdou Diallo. Le quotidien sportif assure que l’entraîneur du PSG a besoin d'un renfort supplémentaire en défense pour pallier l'absence de Nuno Mendes et son choix s’est porté sur l’international sénégalais. Les changements en cours au PSG s'annoncent profonds et impactants, à quelques jours du match contre le FC Lorient, prévu samedi dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1.