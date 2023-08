Laurent Batlles a livré des informations qui loin d'être rassurantes avant le déplacement de l’ASSE à Rodez, samedi, pour la 2e journée de championnat.

ASSE : Mathieu Cafaro touché au cou et incertain face à Rodez

À deux jours du match de l’ASSE contre Rodez, au stade Paul-Lignon, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’équipe de Laurent Batlles. L’entraîneur a confirmé une blessure dans son effectif, lors de son point santé, en conférence presse d’avant-match. Mathieu Cafaro s’est blessé au cou, mercredi, et sa présence dans le groupe stéphanois pour le compte de la 2e journée de Ligue 2 est compromise.

« Il n’y avait rien de grave sur les premiers examens qu’il a faits, mais il ne s’est pas entrainé ce matin », a précisé l'entraîneur stéphanois. Le piston transféré définitivement à Saint-Etienne en juin dernier est un joueur majeur de l’équipe Laurent Batlles. Il était titulaire lors du premier match du championnat, perdu face à Grenoble (0-1).

Briançon, Mouton et Rivera affectés par l'épidémie

Outre Mathieu Cafaro, l’ASSE compte des malades dans son groupe. L’épidémie de gastro-entérite, déclarée le 28 juillet dernier, fait toujours des dégâts. Le capitaine des Verts est sérieusement affecté. « Certains joueurs malades la semaine dernière sont sortis pour s’entrainer, mais on ne sait pas où ils en sont. […]. À un moindre degré, des joueurs ont été plus touchés que d’autres. Je dirais que nous avons eu entre huit et dix joueurs de touchés. Anthony Briançon par exemple a perdu six kilos, il en a repris deux. Ça touche la corpulence et la résistance des joueurs », a alerté le coach de 47 ans.

Interrogé sur la participation du capitaine de l’ASSE face à Rodez, Laurent Batlles n’est pas encore certain de l'aligner. « On individualise le travail pour chacun. On prendra une décision sur la disponibilité d’Anthony Briançon, Louis Mouton et Maxence Rivera », a-t-il répondu.