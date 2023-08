Déterminé à réduire la masse salariale de l’OM, Pablo Longoria est proche de se séparer d’un milieu de terrain. Tout devrait se finaliser cette semaine.

Mercato OM : Le départ de Ruslan Malinovskyi se concrétise

Les mouvements s’enchaînent du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir dépensé environ 45 millions d’euros pour l’arrivée de six nouvelles recrues, l’OM compte désormais alléger son effectif pléthorique. Plusieurs sont ainsi poussés vers la sortie. C’est le cas notamment de Ruslan Malinovskyi. Six mois après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame, l’international ukrainien n’est pas parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui.

Le départ d’Igor Tudor, qui était à l’origine de sa venue à Marseille, n’a pas aussi joué en sa faveur. Car le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, ne possède pas un système dans lequel l’Ukrainien ne peut maximiser ses qualités. Face à cette situation, le président marseillais Pablo Longoria et son équipe envisagent de se séparer de lui dès cet été. Cette décision a rapidement alerté ses prétendants. Le Torino et le Besiktas se sont rapidement positionnés et se livrent une bataille acharnée pour tenter de boucler sa signature. Seulement, c’est bien le club italien qui semble en pole position sur ce dossier.

Le Torino compte boucler sa signature cette semaine

Alors le Besiktas lui propose un salaire très attractif pour le convaincre de rebondir en Turquie, Ruslan Malinovskyi donne sa préférence à un retour en Italie, où il a connu des succès dans le passé. Cette volonté du joueur donne un sérieux avantage au Torino qui espère boucler sa signature au plus vite. La Stampa assure d'ailleurs que les dirigeants turinois espèrent finaliser la signature de Ruslan Malinovskyi avant la fin de la semaine.

Pour ce faire, le Torino proposerait un prêt payant d'un million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 9 millions d’euros. Cette offre sera-t-elle suffisante pour conclure le deal ? Le président Pablo Longoria et son équipe attendraient un million d’euros supplémentaire pour finaliser cette affaire. Un accord total semble donc proche d’être conclu entre l’OM et le Torino. Désireux de retourner en Serie A, Ruslan Malinovskyi a ainsi de grandes chances de voir son souhait s’accomplir. Les prochains jours seront décisifs pour l'aboutissement de ce deal.