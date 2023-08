Le Stade de Reims vient d'enregistrer une nouvelle recrue offensive. Pisté par le LOSC, c'est finalement sous les couleurs rémoises qu'il évoluera.

Mercato Stade de Reims : Keito Nakamura signe cinq ans au SDR

On l'attendait, c'est désormais officiel, Keito Nakamura est un joueur du Stade de Reims. Le club champenois a officialisé la venue de l'ailier, ce jeudi, pour une durée de cinq ans. Une nouvelle qui va ravir les supporters tant la concurrence était rude sur le dossier. Le LOSC restait en pole position, mais finalement, Olivier Létang a annoncé il y a quelques jours que le dossier était compromis, puisque les Dogues avaient dépassé leur quota de joueurs extra-communautaires. Si le montant n'a pas été révélé, le transfert s'élèverait aux alentours de 10 millions d'euros.

Une signature dont se félicite Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, dans un communiqué. "Une signature comme celle-ci donne un peu plus de relief au projet et vient matérialiser un travail entrepris il y a plusieurs saisons déjà. À l'instar de Junya Ito, Keito fait partie de cette minorité de joueurs excentrés décisifs, capables de créer, mais aussi de terminer les actions. Il viendra compléter qualitativement la ligne d'attaque rouge et blanche."

Un mercato loin d'être terminé

Alors que le Japonais vient d'être annoncé comme la 9e recrue, un autre joueur pourrait rejoindre l'équipe de Will Still dans les prochains jours. Selon les informations de Fabrizio Romano, Mohamed Daramy (Ajax Amsterdam) serait en direction du SDR. Un accord entre les deux clubs a été trouvé à hauteur de 17 millions d'euros. Encore une fois, les Rémois ont réussi à doubler leur concurrent puisque Burnley était sur le coup. Un gros coup dur pour les hommes de Vincent Kompany qui vont devoir chercher ailleurs.

Si le Danois était amené à rejoindre la Marne, il serait alors la 10e recrue. Avec autant d'argent dépensé, le Stade de Reims veut montrer son ambition pour cette nouvelle saison et cela commence par un match à l'extérieur face à l'OM.