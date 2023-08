Après la défaite face à Grenoble Foot, l’ASSE se déplace à Rodez, samedi. Léo Pétrot a livré le mot d’ordre pour ce match, en conférence de presse.

ASSE : L'ASSE a souffert physiquement d'un virus face à Grenoble

L’ASSE a pris un mauvais départ en Ligue 2, samedi. Léo Pétrot et ses coéquipiers se sont inclinés devant Grenoble Foot (0-1) au stade Geoffroy-Guichard. Une défaite regrettable pour les Stéphanois, dont l’objectif est la montée en Ligue 1. L’équipe de Saint-Etienne a été durement touchée par une épidémie de gastro-entérite, en toute fin de sa préparation estivale. En raison de cette maladie, le club avait annulé son dernier match amical contre Montpellier. Une douzaine de jours plus tard, l’ASSE est toujours affecté par le virus, comme l’a indiqué Laurent Batlles, face aux médias.

Selon Léo Pétrot, la défaite des verts est due en partie aux effets de l’épidémie. « Je ne cherche pas d’excuse pour justifier le résultat face à Grenoble, mais on a eu du mal à récupérer avec ce virus […]. Sur un plan personnel, la semaine dernière a été un peu difficile. J’ai eu jusqu’à 10 jours compliqués avec de la fatigue. Certains ont perdu pas mal de kilos, globalement on a tous souffert physiquement », a expliqué le défenseur central.

Léo Pétrot : « On veut tout donner pour prendre les trois points »

Malgré tout, les Verts doivent rapidement prendre des points, afin de se mettre dans le sens de leur unique objectif. Une deuxième défaite de suite pourrait plonger le club et ses supporters dans un gros doute, surtout en pensant au début de saison catastrophique en 2022. Léo Petrot a ainsi sonné la révolte pour une victoire à Rodez, samedi (15h), au stade Paul-Lignon.

« On veut tout donner pour prendre les trois points. On sait qu’on n’a pas fait le meilleur démarrage, on est frustrés du résultat. Mais c’est du passé, il faut se concentrer sur ce deuxième match à Rodez. On s’attend à un match très difficile, mais on y va déterminé. À nous de bien gérer la pression et d’aller prendre les points », a-t-il déclaré. Espérons pour les Verts qu’ils soient remis physiquement et mentalement pour affronter le club ruthénois.