Le PSG aimerait se séparer de Neymar durant ce mercato estival. Annoncé un peu partout dans le monde, l’attaquant aurait une préférence pour son avenir.

Mercato PSG : Neymar tient deux offres de transfert

D’après les renseignements de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain et Neymar seraient d'accord pour se séparer durant ce mercato estival. Les deux parties estimeraient qu'un transfert d'ici le 31 août serait la meilleure solution après six années de collaboration. Dans cette optique, les dirigeants parisiens et les représentants de Neymar travailleraient dans le sens de trouver une solution le plus rapidement possible. Et toujours selon la même source, l’international brésilien du Paris SG aurait d’ores et déjà deux offres émanant d'Arabie saoudite et des États-Unis.

Une information confirmée par le journal L’Équipe, qui révèle que « l’un des deux clubs de Los Angeles, Galaxy ou FC s'est positionné pour essayer de convaincre le Brésilien. » Le quotidien sportif ajoute également que « le FC Barcelone, qui a aussi montré un intérêt pour Marco Verratti - comme le Bayern Munich - cherche à résoudre son équation financière pour avancer. Al-Hilal fait le forcing depuis plusieurs semaines. » De son côté, le principal concerné aurait une préférence pour son prochain club.

Neymar aimerait retourner à Barcelone

Déjà annoncé dans les plans du FC Barcelone et d’Al-Hilal, Neymar serait désormais la cible de la Major League Soccer, qui a récemment vu débarquer Lionel Messi en provenance du Paris Saint-Germain. Longtemps réticent à l’idée d’accueillir son ancien partenaire sous ses ordres, Xavi Hernandez, qui est désormais l’entraîneur des Blaugranas, ne serait plus forcément contre cette idée.

« Neymar ? Je ne peux pas m’avancer. L’an dernier, j’avais parlé d’un joueur d’une autre équipe et ils se sont fâchés. Donc on verra bien d’ici la fin du mercato », a récemment déclaré le technicien espagnol, Xavi Hernandez, devant les médias. Pour autant, le journaliste Siro Lopez assure que le Barça ne dispose pas de ressources nécessaires pour s’engager dans une telle opération cet été.

« C'est surréaliste de penser que le Barça peut signer Neymar alors qu'aujourd'hui ils doivent engager onze ou douze joueurs », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission Directo Gol, mercredi soir. Selon Sport, un transfert en Arabie saoudite serait bien plus proche, même s’il n'y resterait pas pour la saison à venir. Au lieu de cela, un prêt à Barcelone serait sur les tablettes, et une offre de contrat de 12 millions d'euros est rapportée.