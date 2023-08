En quête d’un renfort au milieu, le Stade Rennais est sur le point de s’offrir les services de Nemanja Matic. Florian Maurice a confirmé l’information.

Florian Maurice espère boucler l’arrivée de Nemanja Matic dans la semaine

Après le départ de Lesley Ugochukwu à Chelsea et celui à venir de Lovro Majer, les dirigeants du Stade Rennais veulent attirer un milieu de terrain d’expérience et semblent avoir jeté leur dévolu sur Nemanja Matic. À un an de la fin de son contrat avec l’AS Rome, l’international serbe a donné son accord pour rejoindre la Ligue 1. D’ailleurs, son arrivée a été confirmée par le directeur sportif du club breton, Florian Maurice, ce dimanche à la mi-temps du match contre le FC Metz (5-1) en Ligue 1.

« C’est en bonne voie. Rien n'est fait à l'heure actuelle, mais c'est en bonne voie. On espère le voir arriver très prochainement, après il reste tout ce qui est visite médicale... À priori il sera là », a expliqué le dirigeant rennais au micro de Canal+. L'arrivée de Nemanja Matic devrait notamment soulager un grand bol d'air aux supporters rennais. Un renfort d'expérience estimé à 3 millions d'euros pour le SRFC. Mieux, Matic est même déjà arrivé en Bretagne ce dimanche soir (voir ci-dessous).

A priori, contrat de deux ans. Visite médicale à suivre. Ancien joueur de Chelsea et Manchester United, le milieu international serbe de 35 ans va quitter l'AS Rome pour Rennes. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien milieu de retrait de Chelsea, Nemanja Matic devrait s’engager pour une durée de deux ans avec le Stade Rennais après avoir passé sa visite médicale. Le montant du transfert est estimé à deux millions d’euros.