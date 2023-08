Alors que le transfert de Chuba Akpom était conclu du côté du RC Lens, l'attaquant anglais ne devrait finalement pas ejoindre la Ligue 1 cet été.

Mercato RC Lens : Lens se retire pour Chuba Akpom

À la recherche d'un buteur pour remplacer Loïs Openda, qui a rejoint le RB Leipzig il y a quelques semaines, le Racing semblait toucher au but pour un joueur de Championship. Alors qu'un accord avait été trouvé avec Chuba Akpom et le club de Middlesbrough pour un transfert du joueur cet été, le RC Lens s'est finalement retiré de ce dossier. Tout est donc à refaire pour le RCL, qui va se remettre à la recherche d'un buteur capable de faire oublier le Belge.

Et pourtant, tout semblait boucler pour l'arrivée de Chuba Akpom au RC Lens. Sa visite médicale devait avoir lieu ce lundi du côté de Lens, et que l'accord entre les parties était total. Le Racing, prêt à lâcher 15 millions d'euros pour le joueur anglais, s'est finalement retiré du dossier à la dernière minute. Selon les dernières informations, cela serait une réponse à l'attitude du joueur et de son entourage, qui n'a pas plus aux dirigeants artésiens.

Chuba Akpom discutait avec l'Ajax Amsterdam en parallèle

Effectivement, comme le rapporte Foot Mercato, le RC Lens n'a pas apprécié le fait que l'attaquant discute, en parallèle, avec l'Ajax Amsterdam, ce qui a poussé le club a retiré son offre, alors que tout était bouclé pour l'arrivée du joueur dans le Pas-de-Calais. Un nouveau coup dur pour le Racing, qui peine à trouver un attaquant digne de ce nom pour remplacer Loïs Openda.

Les Lensois devraient néanmoins poursuivre leur quête d'un nouveau buteur, puisque le match face au Stade Brestois n'a pas rassuré sur ce point. Le RC Lens de Franck Haise a été vaincu dès la première journée (3-2), alors que ces derniers semblaient tenir le match. Le moins que l'on puisse dire, par ailleurs, c'est que l'attaque du Racing n'a pas brillé lors de cette rencontre face au SB29.