Auteur d'un excellent match pour la première rencontre du Stade Rennais cette saison, Jérémy Doku sera très dur à retenir pour Bruno Genesio.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio se prépare à perdre Jérémy Doku

Auteur d'une très belle prestation pour le premier match de la saison avec le Stade Rennais, Jérémy Doku a inscrit un but, et a été essentiel dans le secteur offensif mis en place par Bruno Genesio face au FC Metz (5-1). De quoi revenir sur les rumeurs qui circulent autour d'un possible départ de l'international belge dans les prochaines semaines du mercato estival.

Après la victoire écrasante du Stade Rennais face au FC Metz, Bruno Genesio est revenu sur la possibilité de perdre Jérémy Doku avant la fin du mois d'août. "Tout dépend de l’offre dont on parle, explique le coach rennais. Il y a des offres difficiles à refuser, que ce soit pour des joueurs, un entraîneur ou d’autres acteurs du football." Pour rappel, plusieurs clubs s'intéressent à l'attaquant rennais, à commencer par Manchester City, qui souhaiterait faire venir le joueur dès cet été.

Pour le moment, Bruno Genesio compte sur Jérémy Doku

Même si Jérémy Doku pourrait quitter le Stade Rennais très prochainement, Bruno Genesio ne compte pas se passer de l'un de ses meilleurs éléments en ce début de saison. "Pour l’instant, on n’en est pas là. Je n’ai pas d’infos sur ce que je lis, ou ce que j’entends. Il est joueur du Stade Rennais, il l’a montré ce soir. Jusqu’à preuve du contraire, il est utilisable."

En cas de départ de Jérémy Doku, le Stade Rennais pourrait néanmoins enregistrer l'arrivée d'un joueur offensif pour le remplacer cette saison. Alors que le SRFC a frappé un grand coup en achetant Ludovic Blas à son rival nantais, le mercato du club breton pourrait ne pas s'arrêter là, surtout si le Belge venait à partir dans les prochaines semaines.