Après son revers en Grèce, l'OM est dans l'obligation de renverser la situation, ce mardi soir, contre le Panathinaïkos. Marcelino a dévoilé son groupe de joueurs convoqués pour ce match.

Quatre absents dans le groupe de l'OM face au Panathinaïkos

Marcelino n’a pas d’autre choix qu’une victoire ce mardi soir contre le Panathinaïkos pour espérer disputer les barrages de la Ligue des Champions cette saison. Six jours après sa défaite (0-1) à Athènes, l'Olympique de Marseille retrouve l’équipe grèque à l’Orange Vélodrome, à du troisième tour préliminaire. Pour ce match très important, l’entraîneur marseillais a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le match retour OM - Panathinaïkos ce mardi soir comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Si l’équipe phocéenne possède les capacités nécessaires pour renverser la situation lors de ce barrage retour, la marge de manœuvre sera tout de même étroite face à un adversaire coriace et habitué aux joutes européennes. Outre Geoffroy Kondogbia, suspendu, Marcelino ne pourra pas compter sur Ruslan Malinovskyi pour cette rencontre. Le milieu offensif ukrainien de 30 ans est en instance de départ et n’a donc pas été convoqué pour le choc de ce soir. Par rapport à la semaine passée, Cengiz Ünder a été transféré à Fenerbahçe et Pape Gueye purge toujours sa suspension FIFA. Pour le reste, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur un groupe compétitif avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Valentin Rongier, Pau Lopez.

Le groupe de l'OM face au Panathinaïkos

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Mbemba, Touré, Clauss, Lodi, Soglo

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Ounahi, Harit, Nadir

Attaquants : Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Vitinha.