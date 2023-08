Conscient que son OM doit battre le Panathinaïkos ce soir pour atteindre les barrages de la Ligue des Champions, Marcelino a pris un risque dans sa compo.

OM-Panathinaïkos : Marcelino lance Ismaïla Sarr d’entrée

L’Olympique de Marseille reçoit le Panathinaïkos pour le compte du troisième tour préliminaire retour de Ligue des Champions. Battu la semaine dernière à Athènes (0-1), l’équipe olympienne n’a pas d’autre choix que de s’imposer à l’Orange Vélodrome ce soir, à 21 heures. Dans cette optique, l'entraîneur olympien Marcelino a décidé d’associer Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye en attaque, au coup d'envoi. Fidèle à aux propos tenus lors de son arrivée, Marcelino a opté pour une compo inédite.

Après sa bonne entrée contre le Stade de Reims (2-1), samedi, lors de la première journée de Ligue 1, Ismaïla Sarr, pourtant annoncé malade et incertain pour ce match dans la journée, est bel et bien titulaire au sein de l’équipe de Marcelino. En l'absence de Geoffroy Kondogbia, suspendu, Valentin Rongier et Jordan Veretout vont s’occuper de l’animation du milieu de terrain, alors que Chancel Mbemba a été préféré à Leonardo Balerdi pour accompagner Samuel Gigot en défense centrale. Pau Lopez est titulaire dans les buts. La rencontre sera retransmise sur M6. Malgré un calendrier chargé, l'OM est dans l'obligation de gagner ce soir. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

L’équipe officielle de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi

Milieux : Sarr, Veretout, Rongier (c), Ounahi

Attaquants : Ndiaye, Aubameyang.

La composition du Panathinaïkos

Gardien : Brignoli

Défenseurs : Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar

Milieux : R. Perez (c), Vilhena, Manccini

Attaquants : Djuricic, Verbic, Sporar.