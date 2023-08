Vaincu sur la pelouse du Panathinaikos ce mercredi, l'OM n'a pas réalisé la prestation attendue, et le portier, Pau Lopez, est au cœur des critiques.

OM : Pau Lopez est au cœur des critiques à Marseille

Portier titulaire de l'OM, Pau Lopez est forcément très exposé lors des rencontres de l'Olympique de Marseille. Après la défaite de mercredi soir contre le Panathinaikos (0-1), le portier espagnol a subi une vague de critiques de la part de certains supporters, qui demandent à la direction de recruter un nouveau gardien de but titulaire pour occuper la place dans les cages cette saison. Des critiques auxquelles a répondu le principal intéressé suite à ce revers en barrage de Ligue des Champions.

Considéré comme peu fiable par certains fans de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez est scruté à chaque match et a beaucoup de pression sur les épaules. Une situation que le portier espagnol comprend tout à fait. "Je les comprends, je suis à l’OM, il y a beaucoup de pression à chaque fois que l’on prend un but et à chaque fois que l’on se trompe, explique-t-il au micro de RMC Sport. C’est normal, je me suis trompé au dernier match, je l’accepte et je l’assume. Je ne pense pas à ça, je pense au prochain match et je profite de jouer à l’OM."

Pau Lopez reste confiant pour le match retour

Cependant, Pau Lopez garde la tête haute, malgré les critiques des supporters. Pour lui, l'objectif est simplement de permettre à l'OM de disputer, cette saison encore, la Ligue des Champions. Et pour cela, les hommes de Marcelino devront s'imposer lors du match retour, en étant privés de Geoffrey Kondogbia, suspendu après son carton rouge reçu mercredi soir, pour son tout premier match officiel avec l'OM.

Malgré la défaite, Pau Lopez n'imagine pas perdre le match retour, et veut profiter du retour de la Ligue 1 pour permettre à l'OM d'ajuster la mire, en vue du prochain match contre le Panathinaikos, au Vélodrome. "Il faut être calme. On va gagner samedi et après, on va penser au Panathinaïkos. Je pense seulement à gagner, pas à ce qu’il va se passer si on perd le match. On va penser positif, on va s’améliorer pour le prochain match et gagner trois points."