Le 14 août 2023 à 01:35

Annoncé sur les traces de l’attaquant de Montpellier HSC, Elye Wahi, le PSG va devoir se montrer très généreux pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Mercato PSG : Michel Der Zakarian déjà résigné pour Elye Wahi

Après Ousmane Dembélé et en attendant Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain veut encore renforcer son secteur offensif. Alors que Kylian Mbappé se rapproche finalement d’une prolongation jusqu’en juin 2025, le club de la capitale aurait des vues sur une pépite de Ligue 1. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Paris SG serait entré en contact avec les dirigeants de Montpellier HSC pour avoir « des informations notamment sur les conditions du transfert » de l’attaquant de 20 ans, Elye Wahi.

Une information confirmée par RMC Sport, qui assure que le champion de France serait un candidat sérieux pour la signature du natif de Courcouronnes. Dans le viseur d’autres clubs européens plus ambitieux, Elye Wahi pourrait quitter Montpellier cet été. Une évidence à laquelle Michel Der Zakarian semble s'être rendu. En conférence de presse, l’entraîneur montpelliérain a confirmé que son attaquant disputerait probablement ses dernières minutes sous ses ordres.

« On le savait. On savait qu’il pouvait partir. Pour l’instant, il est avec nous. Demain (samedi), il sera dans le groupe, à moins qu’il parte ce soir ou demain (…) Il est affûté et il a envie de jouer avec nous et de montrer ses qualités. C’est un bon mec et il a envie de bien finir avec nous », a expliqué le technicien français. Pour autant, Laurent Nicollin et les décideurs du MHSC ne comptent pas brader l’international espoir français.

Montpellier refuse une proposition de 33M€ pour Elye Wahi

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Elye Wahi devrait changer d’air dans les jours ou semaines à venir. Mais Montpellier HSC n’entend pas le laisser partir pour une somme ridicule. À en croire les renseignements obtenus par L’Équipe, le club français résiste et attend la meilleure offre possible pour délivrer un bon de sortie à Elye Wahi.

En effet, le quotidien sportif explique que la direction héraultaise, après avoir recalé Chelsea avec une enveloppe de 27,5 millions d’euros, aurait encore repoussé un chèque de 33 millions d’euros, bonus compris, de l’Eintracht Francfort pour Elye Wahi. « Un montant trop éloigné des souhaits du MHSC », assure le journaliste Loïc Tanzi. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans cette affaire.