Un jeune milieu de terrain de l’ASSE se prépare à quitter Saint-Etienne. Il part pour se donner les moyens d’avoir plus de temps de jeu.

Mercato ASSE : Louis Mouton se dirige vers un prêt à Pau

Un autre départ se profile à l’ASSE. Louis Mouton (21 ans) devrait quitter l’équipe de Laurent Batlles avant la fermeture du mercato. Il est annoncé vers Pau, en Ligue 2. D’après les indiscrétions du quotidien Le Progrès, « le milieu de terrain est en route pour Pau où il devrait être prêté sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison ».

Désireux de jouer régulièrement, le joueur formé à Saint-Etienne a accepté de se faire prêter comme le souhaite la direction stéphanoise. Cependant, il a repoussé tout départ en National. Selon le journal régional, Louis Mouton « a pris le temps d’étudier les pistes qui s’offraient à lui durant cette intersaison, balayant par ailleurs l’idée du National ».

Louis Mouton barré par une forte concurrence à Saint-Etienne

Le jeune milieu est arrivé au centre de formation de l’ASSE en 2013. Il avait signé son premier contrat professionnel neuf ans plus tard et avait joué son premier match avec l’équipe professionnelle en Ligue 2, le 30 juillet 2022, face à Dijon. La saison dernière, il a totalisé 15 matchs et a été titulaire à cinq reprises avec l’équipe de Laurent Batlles. Cette saison encore, il est confronté à une forte concurrence dans l’entrejeu, avec Lamine Fomba, Thomas Monconduit ou encore Aïmen Moueffek. À Pau, Louis Mouton devrait trouver une place dans l'équipe de Nicolas Usaï.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2025, la pépite des Verts vaut environ 500 000 euros sur le marché des transferts. Pour rappel, plusieurs jeunes joueurs issus de l’académie stéphanoise ont quitté le club, sans avoir réussi à s’y imposer. C'est le cas de Charles Abi (attaquant, 23 ans), Noah Raveyre (gardien de but, 18 ans) et Saïdou Sow (défenseur central, 21 ans). Si les deux premiers sont partis librement, le dernier a fait l’objet d’un transfert au RC Strasbourg.