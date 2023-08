L'élimination de l'OM par le Panathinaïkos suscite diverses interrogations sur le coaching de Marcelino et sur la gestion de ses troupes.

OM-Panathinaïkos : Marcelino s’est trompé dans ses changements

La soirée de mardi a laissé un goût amer aux supporters phocéens. L’Olympique de Marseille s’est fait éliminer par le Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une soirée frustrante au cours de laquelle les choix tactiques de Marcelino sont pointés du doigt.

Alors que son équipe menait 2 buts à 0 et semblait proche de la qualification, le technicien espagnol a décidé de densifier son milieu de terrain en seconde période, avec l’entrée en jeu de Mattéo Guendouzi à la place d’Iliman Ndiaye (68e). Ce remplacement s’avère regrettable puisque l’international français a finalement précipité la chute de l’OM en concédant un penalty en fin de rencontre, avant d’être le seul à manquer sa tentative lors des séances de tirs au but. Un autre choix laisse les fans perplexes, c’est celui du changement de gardien pour la séance de tirs au but.

Ruben Blanco n’est pas un specialiste des tirs au but

Avant cette redoutable séance, Marcelino a tenté un coup de poker en remplaçant Pau Lopez par Ruben Blanco. Mais là encore, le technicien espagnol s’est visiblement trompé, car Ruben Blanco n’a arrêté aucun des cinq tirs du Panathinaïkos. Et selon les statistiques relayées par le journaliste Fran Martinez sur Twitter, l’ancien portier du Celta Vigo n’est pas un expert dans ce domaine.

Il rapporte que le natif de Mos est le gardien de but qui a encaissé le plus de penaltys en Liga sur les dix dernières années, soit un total de 22 tirs concédés (20 marqués et 2 hors du cadre) sans parvenir à en arrêter un seul. Décidément, Marcelino s’est manqué dans ses changements. Ses choix hasardeux ont mis en évidence une nuit cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille. L’OM et ses fans ne doivent pas baisser les bras. La saison est encore longue, et avec la détermination et le travail acharné, l'OM peut rebondir et se remettre sur la voie du succès.