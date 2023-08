Alors que la fin du mercato estival se rapproche, un poste pourrait être proposé à Thierry Henry, en ligne de mire des Jeux olympiques 2024.

Mercato : Le président de la FFF évoque l'intérêt Thierry Henry

Écarté il y a deux semaines du poste de sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, pourrait être succédé par une star du ballon rond, un dénommé Thierry Henry. C'est en tout cas la piste évoquée par le président de la FFF, Philippe Diallo, dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe, qui a par ailleurs souligné que l'identité du nouveau sélectionneur devrait intervenir prochainement."Je répondrai en partie seulement. Ce dossier je le suis et je le suivais déjà en Australie de très près. La décision devrait intervenir dans les prochains jours."

En lien avec cette piste prestigieuse, le président de la FFF s'est justifié en évoquant les Jeux olympiques 2024. Et les candidats ne manquent pas selon ses dires. "C'est un poste important, avec notamment les Jeux olympiques l'an prochain. Ceux-ci suscitent beaucoup d'envie chez beaucoup de potentiels sélectionneurs de talent. On a beaucoup de gens intéressés. Nous sommes en train de finaliser celui qui aura en charge les Espoirs pour les qualifications à l'Euro 2025 et les JO. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais les choses avancent."

Jocelyn Gourvennec a lui aussi fait bonne impression

Hormis la piste Thierry Henry qui semble en pole position, il est aussi question de Jocelyn Gourvennec. L'ancien entraîneur du LOSC et de l'En Avant Guingamp, est sans club depuis un an, et ne serait pas contre une nouvelle aventure. Le Brestois a d'ailleurs fait très bonne impression lors de son entretien avec les dirigeants de la FFF.

En mai dernier, lors d'un entretien accordé au Télégramme, l'entraîneur breton se disait ouvert aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et à l’étranger, mais désirait avant tout rejoindre "un projet cohérent et raccord avec ses convictions". En plus de Jocelyn Gourvennec, les noms de Julien Stéphan, Sabri Lamouchi ou encore Philippe Montanier ont également résonné ces dernières semaines. Le trio de la FFF composé de Marc Keller (membre du comité exécutif), Hubert Fournier (directeur technique national) et Philippe Diallo (président de la FFF) se réunira très prochainement pour acter le nom du nouveau sélectionneur des Espoirs.