Annoncé partant du FC Barcelone, Ansu Fati a pris une importante décision. L'attaquant du Barça ne veut plus évoluer sous les ordres de Xavi.

Mercato FC Barcelone : Ansu Fati veut quitter le Barça

L'avenir d'Ansu Fati ne devrait pas s'écrire en Catalogne. Auteur d'une bonne pré-saison avec le Barça, l'attaquant a commencé en tant que remplaçant lors du match nul (0-0) face à Getafe. Un choix voulu par Xavi qui ne compte plus vraiment sur le numéro 10 du FC Barcelone. Pire, les entrées de Lamine Yamal et Ez Abde avant lui ont poussé l'attaquant à partir, selon les informations du média ibérique AS.

L'Espagnol formé à la Masia espérait convaincre son coach qu'il pourrait s'imposer dans le 11 des Blaugranas, avec une bonne pré-saison. Cependant, le jeune prodige a pris sa décision et a annoncé que s'il voulait du temps du temps, il faudrait qu'il se trouve un autre club. Si l'attaquant espérait gagner du temps de jeu avec le départ d'Ousmane Dembélé, il n'en sera rien puisque les dirigeants lui cherchent une porte de sortie. De plus, Xavi a demandé des renforts offensifs a sa direction, preuve que Fati ne fait plus partie du projet de l'équipe.

L'Atlético Madrid est aux aguets

D'après les informations d'El Chiringuito, l'Atlético Madrid a ciblé Ansu Fati pour venir renforcer son attaque. Après Antoine Griezmmanet Memphis Depay, il pourrait être le troisième joueur échangé entre les deux équipes en moins d'un an. Des bonnes relations qu'espèrent profiter Joan Laporta pour faire venir João Félix qui n'est plus désiré par Diego Simeone.

De son côté, l'attaquant a demandé à son entourage de lui chercher une autre équipe. Si le joueur plaît à Madrid, Luis Enrique aimerait bien faire venir l'international au PSG. Les semaines risquent d'être agitées à venir pour Deco, tout juste nommé directeur sportif.