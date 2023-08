Après le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe, l’OM s’apprête à boucler un autre départ en attaque. Un accord total a été conclu entre les parties.

Mercato OM : Accord total avec le Genoa pour Ruslan Malinovskyi

L’Olympique de Marseille poursuit le dégraissage de son effectif. Quelques jours après avoir bouclé le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe contre un chèque d’environ 15 millions d’euros, la direction de l’OM est en passe de se séparer de Ruslan Malinovskyi. Six mois après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame, l’international ukrainien ne rentre plus dans les plans du club phocéen. La preuve, il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre le Panathinaïkos en Ligue des Champions.

Par cette mise à l’écart, le joueur de 30 ans a bien compris qu’il n’était plus désiré à l'OM. Sa situation a alors attiré l’attention de plusieurs clubs. Alors que le Torino et le Besiktas s’activaient en coulisse pour boucler sa signature, c’est finalement le Genoa qui serait parvenu à rafler la mise. En effet, selon les informations dévoilées par La Repubblica, un accord total a été trouvé entre l’OM et le club promu en Serie A pour un prêt avec option d'achat, dont le montant exact n’a pas été révélé.

Ruslan Malinovskyi attendu en Italie en fin de semaine

Recruté pour satisfaire les désirs d'Igor Tudor, qui a démissionné de son poste à l’OM au terme de la saison dernière, Ruslan Malinovskyi a eu du mal à s’adapter au championnat français et à s'imposer au sein de l'effectif phocéen. Déçu de sa situation à Marseille, il donnait sa préférence à un retour en Italie. Il voit ainsi son souhait s’accomplir avec son transfert imminent au Genoa. Les dirigeants italiens et leurs homologues marseillais seraient en train de finaliser les derniers détails de l’opération.

L'ancien milieu de terrain de l'Atalanta Bergame a déjà donné son accord pour rejoindre le club génois. Toujours selon la source, Ruslan Malinovskyi est même attendu en fin de semaine en Italie. Le milieu offensif devrait assister au match de sa future équipe, samedi, face à la Fiorentina. Si cette information venait à se concrétiser, l’Ukrainien deviendrait alors le troisième joueur de l’ère Pablo Longoria à quitter l'OM, six mois après son arrivée. Il intégrerait alors la même catégorie que celle de Cédric Bakambu et Luis Suarez.