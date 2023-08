Thierry Henry est pressenti comme favori pour prendre la succession de Sylvain Ripoll en tant que sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs.

Equipe de France : Une nouvelle expérience s'offre à Thierry Henry

Quelques années après son passage raté du côté de l'AS Monaco, Thierry Henry devrait rapidement retrouver un poste de numéro 1. Après plusieurs saisons à engranger de l'expérience comme adjoint de la sélection belge, l'ancienne star d'Arsenal devrait se voir confier la tête de l'Equipe de France Espoirs, d'après une information du Parisien. "Titi" était en concurrence avec Jocelyn Gourvennec dans ce dossier. Il vient prendre la succession de Sylvain Ripoll, licencié le 31 juillet dernier.

C'est un nouveau challenge palpitant qui s'offre à Thierry Henry. À 46 ans, cette expérience pourrait lui permettre de lancer une bonne fois pour toute sa nouvelle carrière de coach, qui a du mal à décoller. Son passage à Monaco a laissé une mauvaise image dans la tête de certains. Hautain, trop sûr de lui, mais surtout piètre tacticien, voilà les critiques les plus acerbes qu'il traîne depuis son aventure sur le banc du Rocher. Il faut dire que statistiquement, le coach compte plus de défaites que de matchs nuls et victoires cumulés. À Montréal, il a perdu 16 fois en 29 rencontres, tandis qu'avec Monaco, il compte 11 défaites en 20 matchs.

L'objectif est clair, remporter des titres

Avec l'Equipe de France Espoirs, il aura intérêt à relever la barre, d'autant qu'il aura sous la main l'une des générations les plus talentueuses n'ayant jamais porté ce maillot. Quasiment la totalité de son onze de départ est titulaire dans des équipes qui jouent l'Europe régulièrement, un fait extrêmement rare parmi les autres sélections U21.

Il aura donc pour objectif clair d'aider la Fédération à remplir la vitrine à trophée des Espoirs, qui n'ont rien gagné depuis l'Euro Espoirs 1988. Une éternité pour le vivier français. Lors de la dernière édition, les hommes de Sylvain Ripoll avaient d'ailleurs été piteusement éliminés par l'Ukraine en quarts de finale.