À quelques heures du match contre le FC Metz comptant pour la 2e journée de Ligue 1, l’OM est parvenu à boucler un départ au milieu de terrain.

Mercato OM : Les détails du transfert de Ruslan Malinovskyi au Genoa

Après son élimination en Ligue des Champions face au Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille cherche absolument à récupérer des liquidités d’ici la fin du mercato estival. Le club présidé par Pablo Longoria espère réaliser des ventes pour un total avoisinant les 40 millions d'euros afin de rééquilibrer ses comptes. C’est dans ce sens que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. D’ailleurs, la direction de l’OM vient de finaliser le départ de Ruslan Malinovskyi.

Arrivé l’hiver dernier en provenance de l’Atalanta Bergame, le milieu de terrain n’est pas parvenu à s’adapter au football français et à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, le joueur de 30 ans va retourner en Italie, comme il le souhaitait. Alors que le Torino et le Besiktas avaient entamé des discussions avec l’OM en vue de boucler sa signature durant ce mercato, le Genoa s’est immiscé dans ce dossier et est finalement parvenu à rafler la mise.

Le deal a rapidement été bouclé entre les différentes parties impliquées. La Repubblica explique en effet qu’un accord total a été trouvé entre l’OM et le Genoa pour le transfert de Ruslan Malinovskyi, sur un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 11 millions d’euros. Il ne reste plus qu’à régler les derniers détails entre le joueur et son futur club.

Visite médicale programmée pour Ruslan Malinovskyi

Toujours selon les informations du média italien, Ruslan Malinovskyi est attendu samedi à Gênes afin de passer la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape franchie, le milieu offensif ukrainien s’engagera officiellement avec le promu en Serie A cette saison. Cette décision marque le retour de Ruslan Malinovskyi en Italie, six mois seulement après son départ de l'Atalanta Bergame pour l'Olympique de Marseille.

Son transfert s'inscrit dans la stratégie de l'OM visant à dégraisser son effectif afin de soulager un peu ses finances. D’autres départs sont aussi attendus à Marseille, dont celui de Mattéo Guendouzi, très convoité en Serie A. Plusieurs clubs italiens, dont la Lazio Rome et l'Inter Milan, s’activent pour le recruter. La direction de l'OM continue donc de travailler en coulisse sur des ventes potentielles dans l’optique d’atteindre son objectif financier d'ici la fin du mercato estival.