En cas d’échec des négociations avec l’OM pour le transfert de Mattéo Guendouzi, la Lazio Rome a une solution alternative sous le coude.

Mercato OM : La Lazio a une solution en cas d’échec pour Mattéo Guendouzi

Après avoir massivement recruté durant cette fenêtre de transfert, l’Olympique de Marseille cherche à présent à se séparer de certains joueurs en vue de rééquilibrer ses comptes. La direction de l’OM s’est fixé pour objectif de vendre pour un total de 40 millions d’euros en cette fin de mercato. C’est dans cette perspective que Mattéo Guendouzi a été placé sur la liste des potentiels transferts. Cette décision a rapidement alerté ses prétendants.

En plus de l’Inter Milan, Galatasaray, Aston Villa ou encore West Ham, la Lazio Rome s’active aussi en coulisse pour arracher sa signature. L’entraîneur Maurizio Sarri aurait fait du joueur de l’OM sa cible prioritaire pour étoffer son milieu de terrain. Sauf que son prix, estimé à environ 20 millions d’euros, reste un obstacle significatif pour l’aboutissement de son transfert. Consciente de cette situation, la Lazio Rome ne reste pas les croisés. En cas d’échec des négociations pour Mattéo Guendouzi, le club romain a déjà une solution de repli en ligne de mire.

La Lazio se tourne vers Lazar Samardzic

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Lazio Rome s’intéresse aussi à Lazar Samardzic, qui a connu une saison réussie avec l'Udinese, en marquant 5 buts et réalisant 4 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Fort de ses performances, le milieu de terrain serbe semblait proche de s’engager en faveur de l’Inter Milan pour un montant de 15 millions d’euros. Mais les pressions de ses représentants pour des frais et des commissions plus élevés ont finalement poussé les Nerazzurri à changer d’avis.

Lazar Samardzic est de retour à l’Udinese, et la Lazio Rome songerait sérieusement à profiter de cette occasion pour l’attirer dans ses filets. Les discussions entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir. Les Biancocelesti estiment que Lazar Samardzic, âgé de 21 ans, pourrait s'avérer être une alternative intéressante en cas d'impasse dans le dossier Mattéo Guendouzi. De son côté, le président de l'OM, Pablo Longoria, espère toujours toucher un joli chèque sur le probable départ de son joueur.