L’ASSE était intéressé par les services de Rafiki Saïd, mais il a signé à Troyes. Pour L’Est Éclair, il explique pourquoi il a tourné le dos a Saint-Etienne.

Mercato : Rafiki Saïd a préféré le projet de l'ESTAC à celui de l'ASSE

En quête de renforts offensifs pendant ce mercato d’été, l’ASSE avait coché le nom de Rafiki Saïd. Bordeaux également était sur les rangs pour le recruter. Mais l’ailier du Nîmes Olympique n’a rejoint ni Saint-Etienne ni les Girondins. Il s’est engagé avec l’ES Troyes AC de Patrick Kisnorbo en juillet. Il a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en juin 2027, avec le club relégué en Ligue 2 la saison dernière. Son transfert a été conclu à 800 000 euros selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt.

En effet, sur ce coup, ce n’est pas l’offre de l’ASSE qui est la cause de l’échec des Stéphanois, à en croire les explications de Rafiki Saïd. Il assure qu’il a été séduit par le projet des Troyens. « Tout le monde savait que je ne pouvais pas rester à Nîmes, suite à la relégation du club en National. J'ai eu des touches avec Saint-Étienne, Bordeaux et à l'étranger, mais j'ai opté pour l'ESTAC, le projet le plus intéressant », a-t-il justifié dans le journal régional.

Mercato ASSE : Rafiki Saïd ne regrette pas son choix

Ayant la confiance de Patrick Kisnorbo, Rafiki Saïd était titulaire lors des deux premières journées du championnat. Et il a justifié la confiance de l’entraineur troyen, en inscrivant un but en plus d'une passe décisive, lors de la victoire sur le Stade Lavallois (3-1), samedi dernier. Satisfait de ses débuts dans l'Aube, l'ancien Nîmois ne regrette pas son choix et se montre très ambitieux. « Je cherche toujours plus haut, je veux plus haut, mais mes objectifs personnels, je les garde toujours pour moi. Cela demande toujours plus d'exigence et de travail, je dois être encore plus régulier », a déclaré le Comorien.