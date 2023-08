Mercato OM : Après Metz, Longoria tente un gros pari en attaque !

Après le match nul des hommes de Marcelino à Metz hier soir, Pablo Longoria a pris la résolution de renforcer davantage le secteur offensif de l’OM.

Mercato OM : Pablo Longoria veut recruter un renfort offensif

Au terme de la rencontre sur la pelouse du FC Metz, Pierre-Emerick Aubameyang a lancé un coup de gueule qui exprime tout le mal de l’équipe de l’Olympique de Marseille. « On a manqué de réalisme. Lorsqu'on a le match en main, on doit le tuer. Ce soir, on n'a pas fait le boulot devant. On a eu les occasions, on revient à 2-2, mais on doit tuer le match bien avant. On doit en mettre 4 ou 5 je pense », a déclaré l’attaquant marseillais de 34 ans.

Après le départ de Cengiz Under, celui annoncé de Ruslan Malinovskyi, ainsi que le possible transfert de Mattéo Guendouzi avant la fin du mercato estival, les dirigeants de l’OM veulent absolument renforcer le secteur offensif afin de permettre à leur entraîneur Marcelino de disposer de plusieurs options. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria discuterait même déjà pour un profil validé par le technicien espagnol.

Pablo Longoria discute avec Leverkusen pour Nadiem Amiri

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, les décideurs olympiens auraient entamé des discussions avec le milieu offensif Nadiem Amiri. Utilisé à 36 reprises la saison dernière, souvent comme remplaçant, l'international allemand souhaite quitter le Bayer Leverkusen à un an de la fin de son contrat et l’OM aimerait en profiter pour le récupérer cet été.

Capable d’évoluer dans l'axe et sur les deux côtés, le joueur de 26 ans est une option intéressante pour entrer dans la rotation et compenser le possible départ de Mattéo Guendouzi. Toutefois, le journaliste de Sky Allemagne précise que l’OM n’est pas seul sur ce coup puisqu’un club anglais, dont le nom pas fuité, en pincerait aussi pour Nadiem Amiri. Pour laisser partir l’ancien milieu offensif de Genoa, le Bayer Leverkusen demande entre 6 et 7 millions d'euros. Pablo Longoria est donc prévenu.