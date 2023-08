Battu aux tirs aux buts hier, l'OM ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison, ce qui a des conséquences comme l'explique Pablo Longoria.

OM : Pablo Longoria révèle les conséquences économiques de l'élimination

Dure soirée pour les supporters de l'OM hier. Alors que les Olympiens semblaient tenir leur qualification, leur adversaire égalise dans le temps additionnel, et un but de Vitinha est ensuite refusé pour un hors-jeu. De son côté, Pablo Longoria a du mal a digérer cette élimination, et "partage la frustration [des] supporters" suite à cette défaite, synonyme de reversement en Ligue Europa pour la bande à Marcelino.

Outre les conséquences sportives, Pablo Longoria revient aussi sur des conséquences économiques. "On avait projeté une saison dans tous les différents scénarios, affirme le président de l'OM. Mais il y a la différence économique, et il y a aussi la différence de prestige entre les deux compétitions. Pour nous, pour nos supporters, pour nos sponsors... Ça change un peu la saison, mais le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario avec les responsabilités qu’on doit avoir."

Un gros coup dur pour le mercato marseillais

Bien que le mercato marseillais soit déjà bien avancé, Pablo Longoria avait encore en tête quelques recrutements, notamment celui de Wilson Isidor. Mais cette élimination pourrait avoir des conséquences sur le marché des transferts. "Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs."

Heureusement pour les Olympiens et Pablo Longoria, le mercato de l'OM était déjà bien avancé et des grands noms sont arrivés, comme Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé hier lors du match contre le Panathinaikos. Pas sûr que le Gabonais aurait souhaité rejoindre Marseille si le club ne disputait pas les barrages de la Ligue des Champions, lui qui est un habitué de cette compétition.