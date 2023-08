L'OM a prêté l'international ukrainien Ruslan Malinovskyi au Genoa, un transfert qui suscite l'attention des fans et des experts du football. Cette décision stratégique de l'OM mérite un examen approfondi, car elle pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir du club.

Le parcours de Ruslan Malinovskyi à l'OM :

Ruslan Malinovskyi a rejoint l'OM en janvier 2023 avec de grandes attentes, mais son passage à l’Olympique de Marseille a été de courte durée. En six mois, il a disputé 23 matches pour le club et a inscrit 2 buts dans toutes les compétitions. Malgré son talent indéniable, il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans l'équipe marseillaise.

Le choix du Genoa :

Le Genoa, club italien de Serie A, a accueilli Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Cette opération pourrait rapporter jusqu'à dix millions d'euros à l'OM, une somme non négligeable pour le club phocéen. Le Genoa, de retour dans l'élite du football italien, voit en Malinovskyi un atout précieux pour la saison à venir. L'entraîneur du Genoa, Alberto Gilardino, compte sur les compétences du joueur, en particulier sa capacité à exceller dans un-contre-un et sa précision dans les coups de pied arrêtés.

Ce transfert soulève plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi l'OM a-t-il décidé de se séparer de Malinovskyi après seulement six mois, alors que le joueur possède un talent certain et une expérience en Serie A avec l'Atalanta Bergame ? Est-ce une décision liée à des considérations financières ou à des problèmes internes au club ? De plus, le Genoa est-il le bon choix pour le développement de la carrière de Malinovskyi ? Pourrait-il s'épanouir en Serie A et devenir un acteur clé pour son nouveau club ?

L'avenir de l'OM :

Le départ de Malinovskyi vers le Genoa soulève également des questions sur la direction que prend l'OM. Est-ce le signe d'une stratégie visant à libérer des fonds pour d'autres transferts ou à renforcer d'autres secteurs de l'équipe ? Les supporters de l'OM attendent des réponses de la part de Pablo Longoria et de la direction du club quant à la vision à long terme et aux ambitions de l'équipe.