Comme annoncé un peu plus tôt ce samedi, Elye Wahi va quitter Montpellier pour devenir un joueur du RC Lens. Sa visite médicale serait même déjà programmée.

Mercato RC Lens : Le RCL a fait craquer Montpellier pour Elye Wahi

Sorti du banc des remplaçants pour les 13 dernières minutes contre le Havre AC (2-2), dimanche dernier, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Elye Wahi a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de Montpellier HSC. En effet, le journal L’Équipe a annoncé dans son édition de ce matin que l’attaquant formé au MHSC serait sur le point de poser ses valises au RC Lens.

Visé par plusieurs clubs européens, dont le Paris SG, l’OM, West Ham et l'Eintracht Francfort notamment, l’international espoir français aurait fait le choix fort de poursuivre sa progression du côté du RC Lens. D’ailleurs, l’avant-centre de 20 ans n’a pas fait le déplacement avec ses partenaires pour affronter l’Olympique Lyonnais, ce samedi, à 19 heures, pour le compte de la deuxième journée du championnat. D’après Foot Mercato, les Sang et Or ont fait craquer les dirigeants montpelliérains avec une offre, qui constitue un record pour le club lensois.

Elye Wahi présenté à Bollaert ce dimanche ?

Le média sportif assure que le prodige Elye Wahi se trouve à Paris ce samedi et devrait prendre la direction de Lens pour passer sa visite médicale, préalable à la signature de son contrat. Une information confirmée par le journal Le Parisien, qui précise que la révélation de la saison passée en Ligue 1, devrait bien se soumettre aux fameux tests médicaux dans l'après-midi de ce samedi avant de parapher son nouveau bail de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2028.

Le protégé de Michel Der Zakarian devrait ensuite être présenté au stade Bollaert dans la foulée, avant le match entre le RC Lens et le Stade Rennais, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. À la recherche d’un successeur à Loïs Openda, qui a rejoint le RB Leipzig cet été, le président lensois Joseph Oughourlian a trouvé un accord avec son homologue de Montpellier, Laurent Nicollin, à hauteur de 35 millions d’euros pour le transfert d'Elye Wahi, qui portera le numéro 9, à en croire France Bleu.