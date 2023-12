Treizième de Ligue 1 après 15 journées, le Stade Rennais n'arrive toujours pas à décoller. Un changement majeur pourrait se profiler en défense.

Mercato Stade Rennais : Arthur Theate visé par l'AS Rome

Et si le mercato d'hiver sonnait la révolution du Stade Rennais ? Après avoir remplacé Bruno Genesio par Julien Stéphan, le club breton pourrait se séparer d'un cadre en défense. Selon Le Corriere dello Sport, c'est Arthur Theate qui est susceptible de partir. L'international belge est courtisé par l'AS Rome, qui réalise un très bon début de saison en Série A (4ème après 15 journées).

Le club italien souhaite pallier le départ d'Evan Ndicka à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Le défenseur central français est un élément essentiel de l'effectif de José Mourinho, disputant 12 des 15 rencontres de championnat. De son côté, Arthur Theate connaît une baisse de régime à Rennes. Il est loin d'être une exception, malgré une place de titulaire toujours solide cette saison (17 fois présent dans le onze de départ). Un départ en Italie pourrait lui plaire, lui qui s'était révélé en Série A avec Bologne lors de l'exercice 2021-2022 (31 matchs, 2 buts et une passe décisive).

Kelvin Amian pour remplacer Arthur Theate ?

L'AS Rome devra néanmoins débourser une grosse somme pour s'attacher ses services. Arthur Theate est lié jusqu'en juin 2027 avec les Rouge & Noir. Son statut de cadre indiscutable devrait également faire gonfler son prix sur le marché. Pour le moment, le taulier est estimé à 22 millions d'euros par le site Transfermarkt. En août dernier, le RB Leipzig avait tenté sa chance avec une offre de 30 millions d'euros selon L'Équipe. Mais Olivier Cloarec, le président du SRFC a fermé la porte.

Cependant, la treizième place du Stade Rennais après 15 journées de Ligue 1 pourrait redistribuer les cartes. L'arrivée de Julien Stéphan n'a pas vraiment eu l'effet escompté, avec une victoire et deux défaites en championnat. Sous sa houlette, le club a même perdu sa première place de groupe en Ligue Europa, après un dernier revers contre Villarreal (2-3) à domicile. Ces évènements pourraient faire réfléchir la direction sur la situation d'Arthur Theate. Le 9 décembre dernier, nous évoquions un intérêt du SRFC pour Kelvin Amian, défenseur polyvalent. Et si un échange se réalisait cet hiver ? Olivier Cloarec a deux solutions : organiser une révolution, ou maintenir sa confiance en l'effectif et en Julien Stéphan. C'est la deuxième option qui est choisie pour le moment.