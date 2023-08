La fin du mercato s’anime à Lyon. Après la signature de Jake O’Brien, Lyon fonce sur un talentueux ailier très convoité en Europe.

Mercato OL : Lyon s'active pour Emil Forsberg et Guido Rodriguez

Laurent Blanc est impatient que le mercato d’été se referme. Il ne veut plus perdre d’autres joueurs après le transfert de Castello Lukeba (défenseur central, 20 ans) au RB Leipzig. Surtout que le club est attaqué sur deux autres pépites : Bradley Barcola (ailier droit, 21 ans) et Rayan Cherki (milieu offensif, 20 ans). « Le mercato devrait s’arrêter à la première journée de championnat. On favorise les plus puissants (clubs, ndlr) qui arrivent le 29 ou le 30 août. L’aspect économique jouant son rôle, on reçoit une offre que l’on ne peut pas refuser. On perd nos joueurs et on se retrouve pénalisés », a déploré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais cette semaine.

Lyon n’est pas pour autant inactif sur le marché des transferts. Le club cherche aussi à se renforcer avant la fermeture du marché des transferts, le 1re septembre. Les recruteurs de l’OL tentent de recruter le Suédois Emil Forsberg (milieu offensif, 31 ans) du RB Leipzig et l’Argentin Guido Rodriguez (milieu défensif, 29 ans) du Betis Séville.

Mercato OL : Louis-Jean passe à l'offensive pour Ernest Nuamah

Ce samedi, L’Équipe apprend que les Gones s’intéressent à Ernest Nuamah, un jeune et talentueux joueur convoité un temps par le PSG et le Stade de Reims. « Lyon a trouvé son ailier, qu'il espère obtenir en prêt dans les prochains jours. Il s'agit du jeune Ghanéen de Nordsjaelland », a écrit le quotidien sportif, tout en soulignant que Ernest Nuamah « est l'un des ailiers les plus suivis en Europe ».

La pépite de 19 ans est liée au club danois jusqu’en juin 2026. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 6 M€. Comme le précise la source, Matthieu Louis-Jean, le nouveau directeur du recrutement à l’OL, suit Ernest Nuamah depuis plus 2021, quand il était encore le responsable de la cellule de recrutement à l'OM.