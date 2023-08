Courtisé pendant ce mercato estival, au même titre que son coéquipier belge, Jérémy Doku, le défenseur du Stade Rennais, Arthur Theate, pourrait rester.

Mercato Stade Rennais : Une offre pour Arthur Theate

Alors que le départ de Jérémy Doku vers Manchester City devrait être acté d'ici quelques heures, un autre international belge du Stade Rennais est particulièrement suivi. Arrivé l'été dernier de Bologne pour 19 millions d'euros, le défenseur central, Arthur Theate, s'est rapidement imposé dans le onze titulaire de Bruno Genesio. Pour sa première saison avec les Rouge et Noir, il a participé à 47 rencontres, toutes compétitions confondues, a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives.

Les observateurs ont logiquement été attentifs aux performances du défenseur central. Et c'est le club allemand de Leipzig qui a dégainé en premier, en formulant une offre de prêt avec option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros aux dirigeants bretons, selon les informations de Sacha Tavolieri.

Le SRFC ferme la porte à un départ de Theate

Mais pour l'heure, le Stade Rennais fermerait la porte à un départ d'Arthur Theate, d'après Ouest-France. L'arrière-garde du club n'est pas la plus fournie, et son départ pourrait créer un trou en défense. À l'heure actuelle, seuls Warmed Omari, Christopher Wooh et Jeanuël Belocian (utilisé actuellement au poste de latéral gauche), peuvent endosser le rôle de défenseur central. De plus, la titularisation d'Arthur Theate dimanche à Bollaert, contrairement à Jérémy Doku placé sur le banc au coup d'envoi, confirme la volonté du club de conserver son joueur.

Vendredi dernier, en conférence de presse d'avant-match, Bruno Genesio évoquait l'impact du mercato pour composer son équipe. "Un joueur en instance de départ ou en discussion avec un club va passer beaucoup de temps au téléphone avec son agent, son entourage et on y laisse des forces. Sur le terrain, j’ai besoin de joueurs à 100%. Florian et Olivier sont là pour gérer le mercato, je leur tire un grand coup de chapeau car il y a de quoi parfois perdre un peu la notion de certaines valeurs." Un message qui laisse à penser que l'entraîneur du Stade Rennais souhaite que ce dossier se referme au plus vite.