L’Eintracht Francfort a fait une nouvelle offre revue à la hausse pour recruter Niels Nkounkou. La réponse de l'ASSE ne s'est pas fait attendre.

Mercato : L'ASSE refuse une nouvelle offre de Francfort pour Nkounkou

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fin du mercato, et l’ASSE reste inflexible sur le dossier Niels Nkounkou. L’Eintracht Francfort a transmis une nouvelle proposition à Saint-Etienne, selon les informations de Foot Mercato. Une offre qui n'a été dévoilée, mais qui serait supérieure aux 6 millions d’euros déjà repoussés par Saint-Etienne au mois de juillet.

Néanmoins, la position des Verts n’a pas bougé. Ils ont encore refusé les avances du club de Bundesliga. D’après Sébastien Denis, la direction du club ligérien exige 10 millions d'euros pour le transfert du défenseur latéral gauche. Un montant non négociable selon l’ASSE.

Niels Nkounkou tient à quitter Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a recruté Niels Nkounkou en juillet en levant l’option d’achat assortie à son prêt, d’une valeur de 2,5 millions d'euros. Néanmoins, les Stéphanois n’ont pas tous les droits sur l’international Espoir Français. Everton, son club d'origine, a gardé 30 % sur la plus-value lors de son éventuel transfert de Saint-Etienne. Raison pour laquelle le club stéphanois se montre très exigeant sur le prix fixé pour le piston de 22 ans.

Niels Nkounkou avait brillé lors de son prêt de six mois la saison dernière. Il avait inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 20 matchs de Ligue 2. Grâce à ses performances, son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2026. Mais le natif de Pontoise ne veut plus jouer avec l’ASSE en deuxième division. Ayant déjà un accord avec Francfort, il demande à être à tout prix transféré. Écarté du groupe de Laurent Batlles un temps, il est revenu dans l’équipe et a disputé le match de la 3e journée contre Quevilly-Rouen (2-1). Mais il est toujours dans la logique d'un départ, avant le 1er septembre.