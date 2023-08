Le latéral gauche de l'OL, Nicolas Tagliafico, aimerait partir cet été. Mais les Gones n'accepteront pas une vente à n'importe quel prix.

Mercato OL : 10 millions d'euros exigés pour Nicolas Tagliafico

C'est un départ qui pourrait faire mal à l'OL, et les Gones l'ont bien compris. Au-delà de ses performances sportives, plutôt moyennes, les sanctions de la DNCG empêcheraient Lyon de recruter un remplaçant. Alors, les dirigeants montrent les crocs pour Nicolas Tagliafico. Bien qu'ils soient toujours vendeurs, d'après De Telegraaf, le prix exigé avoisine les 10 millions d'euros. Plus du double du montant de son arrivée dans le Rhône l'été dernier.

Une somme qui aurait découragé l'Ajax, son ancien club, d'aller chercher le champion du monde. De toute manière, les Ajacides semblent avoir orienté leurs approches vers Gaston Avila, champion de Belgique en titre avec le Royal Antwerp. Nicolas Tagliafico se serait aussi montré très gourmand envers son ancienne maison, puisque l'Argentin aurait demandé un salaire de 3 millions d'euros par an. Un montant qui pourrait freiner les approches d'autres clubs intéressés en cette fin de mercato.

Une nouvelle pépite est arrivée à Lyon

C'est un grand coup réalisé par l'OL. La pépite ghanéenne Ernest Nuamah a été arrachée au nez et à la barbe de plusieurs grands d'Europe, dont le PSG. Le temps de jeu promis à l'ancien ailier de Nordsjaelland (D1 danoise), et les conseils de l'entraîneur adjoint, Michael Essien, ancienne légende de l'OL des années 2000, ont sûrement fait pencher la balance.

Le deal conclu avec les Danois est aussi très intelligent, puisque Lyon ne déboursera les 25 millions d'euros demandés que l'été prochain, après une année en prêt. Une manière de contourner les sanctions financières, largement inspirée des manoeuvres de Pablo Longoria l'été dernier. Une somme à laquelle viendront s'ajouter 5 millions d'euros de bonus, aux termes de différentes conditions.

L'OL recrute l'un des ailiers les plus suivis d'Europe. Un gaucher dribbleur, doté de très bonnes capacités athlétiques et d'un superbe coup de rein, qui lui permet d'éliminer facilement ses adversaires. Il pêche encore à la finition, mais il aura toute la saison pour progresser sous les couleurs lyonnaises, et se montrer comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.