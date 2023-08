Après son départ de l'Olympique de Marseille à la fin de son contrat cet été, Alexis Sanchez a exprimé son désir de retourner à l'Inter Milan. Libre de tout contrat depuis plus d'un mois et demi, l'attaquant chilien de 34 ans est prêt à faire un geste financier significatif.

Vers une signature d'Alexis Sanchez à l'Inter Milan

L'attaquant, qui ne reviendra pas à l'OM avant la fin du mercato estival, a suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Pendant ce temps, l'Olympique de Marseille a poursuivi son renforcement offensif en recrutant des joueurs de renom tels que Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye.

Alexis Sanchez de son côté s’est fixé un objectif clair : retrouver les couleurs de l'Inter Milan, comme l'a dévoilé son compatriote Mauricio Pinilla. Cette information a été récemment confirmée par le dirigeant de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, lors d’une interview sur la radio TV Serie A. Marotta a expliqué que "Joaquin Correa veut de l'espace et nous essaierons de le satisfaire s'il veut partir. Et c'est bien que Sanchez veuille revenir. Sanchez est vraiment un champion, il a une grande passion pour son travail. Il est parti à contrecœur et maintenant il a envoyé des signaux pour revenir, c'est vrai."

Joaquin Correa à Séville, l'ex-phocéen Alexis Sanchez à l'Inter

Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant argentin Joaquin Correa a la possibilité de retourner à Séville, ou il évoluait de 2016 à 2018, ouvrant ainsi la porte à un retour d'Alexis Sanchez à l'Inter Milan. Le journal italien a également révélé que le Chilien est prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse, proposant un salaire annuel de seulement 3 millions d'euros. C'est un geste significatif de la part de Sanchez pour retrouver le championnat italien de Serie A et jouer de nouveau sous les couleurs de l'Inter.

L'avenir de l’ancien joueur phocéen reste donc en suspens, mais l'attrait du championnat italien et son désir de revenir à Milan sont clairs. Pour l'Olympique de Marseille, qui a déjà tourné la page en matière de recrutement offensif, l'histoire d'Alexis Sanchez continue de susciter l'intérêt et sera à suivre de près.