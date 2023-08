Alors que Nicolas Tagliafico pourrait quitter l'OL, les Gones superviseraient le latéral de Genk Gerardo Arteaga pour renforcer sa défense.

Mercato OL : Gerardo Arteaga remplaçant de Nicolas Tagliafico ?

Malgré les sanctions financières, l'OL apparait très actif sur cette fin de mercato estival. Alors que l'arrivée d'Ernest Nuamah apparait définitivement actée, il ne manque plus que l'officialisation, les Gones aimeraient renforcer leur défense, et notamment le côté gauche. D'autant plus car Nicolas Tagliafico pourrait quitter le Rhône dans ces prochains jours.

D'après @Polprins sur Twitter, Lyon supervise Gerardo Arteaga, pensionnaire du championnat belge avec son club du KRC Genk. Le Mexicain de 24 ans, titulaire sous les ordres Wouter Vracken, a délivré 2 passes décisives et marqué 2 buts lors de la dernière saison de Jupiler League. Un profil plutôt défensif en apparence, qui pourrait être le penchant parfait de Saël Kumbedi sur le côté droit, encore friable défensivement et davantage porté sur l'attaque.. D'après le site spécialisé Transfermarkt, le joueur est estimé à 7 millions d'euros. L'OL devra utiliser de malice pour contourner les sanctions s'il veut acquérir le défenseur.

Nicolas Tagliafico n'ira pas à l'Ajax

Afin d'enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur, l'OL devra sûrement se séparer de certains éléments, dont Nicolas Tagliafico. Les Gones ont fixé un prix d'environ 10 millions d'euros pour laisser filer le champion du monde, qui aimerait s'en aller. Un temps annoncé du côté de l'Ajax, il ne retournera finalement pas dans son ancienne écurie. Les Ajacides ont trouvé leur bonheur au Royal Antwerp, en la personne de Gáston Ávila. Le salaire demandé par l'Argentin est aussi très élevé (3 millions d'euros), ce qui pourrait freiner son départ. Pour l'heure, aucune autre piste n'a été révélée.

L'Ajax pourrait en revanche laisser filer Davy Klaasen à l'OL. Le milieu néerlandais (30 ans) cherche un nouveau défi, d'autant que son club ne le retiendra pas. Une opération qui devrait dépendre du dossier Guido Rodriguez.