Dans une récente déclaration rapportée par Mundo Deportivo, l'ancien international allemand de renom, Paul Breitner a dézingué Neymar Jr. Il a laissé éclater sa gratitude envers l'Arabie saoudite pour avoir débarrassé de ses yeux le joueur brésilien qu'il ne supportait plus à cause de ses grossières stimulations.

Les propos durs de Paul Breitner rapportés Mundo Deportivo

Breitner, qui a brillé sur les terrains de football dans des clubs tels que le Bayern Munich et le Real Madrid, ainsi qu'en remportant la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 1974, n'a pas retenu ses critiques envers Neymar. Lors d'une apparition télévisée sur le programme "Blickpunkt Sport" en Bavière, il a exprimé ses sentiments sur l'ancien joueur du PSG.

"Merci, chers Saoudiens, d'avoir acheté M. Neymar, qui ces dernières années a été l'un des joueurs les plus faux du monde. L'un des grands joueurs qui n'ont fait que du théâtre", a déclaré Breitner.

Il a poursuivi en qualifiant Neymar de "faux microbe" et en ajoutant que l'Europe devrait être reconnaissante de ne plus avoir à supporter son comportement.

Ces commentaires tranchants reflètent l'opinion personnelle de Breitner sur Neymar et soulignent la polarisation que le joueur brésilien a suscitée au fil des ans en raison de son style de jeu spectaculaire et de ses réactions sur le terrain. Alors que Neymar poursuit sa carrière en Arabie saoudite, ses performances et son comportement continueront probablement de faire l'objet de discussions animées dans le monde du football.