L'OM, sous la direction de Marcelino Garcia Toral, a débuté sous une nuée de critiques, promettant une saison difficile pour les supporters phocéens. Après seulement deux journées de championnat, l'entraîneur espagnol se trouve déjà au centre de l'attention, soulevant des questions sur son schéma de jeu et le déséquilibre de l'équipe.

OM : Marcelino Garcia Toral, ça ne va déjà pas !

Ces derniers jours, l'ancien joueur de l'OM devenu consultant sportif, Samir Nasri, avait exprimé ses préoccupations concernant le schéma tactique de Marcelino Garcia Toral sur le plateau de Canal Football Club. "C'est un bon coach, je l'ai connu en Espagne. Il a fait ses preuves à Villarreal et à Bilbao. Après, il faut voir s'il est de taille pour l'environnement marseillais. C'est un très bon entraîneur, mais c'est particulier l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il dégage un peu plus, parce que sa posture, je la trouve un petit peu... Il subit un peu ? Oui, j'ai l'impression."

Hier, Daniel Riolo a également abordé la situation de Marcelino lors dans l'After Foot sur RMC. Il a souligné le déséquilibre dans l'effectif de l'entraîneur espagnol, notant que certains postes étaient surchargés, tandis que d'autres manquaient de profondeur. Riolo a également critiqué le schéma de jeu en 4-4-2 de Marcelino Garcia Toral, le jugeant complexe à mettre en place. "On a vu que ce n'était pas facile de jouer en 4-4-2 car c'est des paires qui doivent fonctionner. Le défenseur droit avec l'ailier droit, les centraux et les deux au milieu. Et dans cette configuration, on s'aperçoit que sur le côté gauche il n'y avait pas de paires."

Deux priorités pour la fin du mercato phocéen

Pour Daniel Riolo, il est impératif de résoudre ce déséquilibre rapidement. "À certains postes il y a un trop-plein. Côté gauche ils n'en ont pas. Il serait temps de donner à l'entraîneur, un mec comme il veut. Ce schéma me laisse perplexe, j'ai du mal à comprendre ce que fait l'OM sur le terrain."

L'OM n'a pas encore terminé son mercato estival et devrait être actif dans les derniers jours. Deux postes sont considérés comme prioritaires : le poste de latéral droit et celui d'ailier gauche. Des négociations actives sont en cours avec un joueur pour le poste d'ailier gauche, bien que l'identité du joueur en question n'ait pas encore été révélée. Il est clair que l'OM cherche à renforcer son effectif pour répondre aux besoins de Marcelino, tandis que la saison se poursuit avec son lot de défis et d'attentes élevées.