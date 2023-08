Alors que la fin du mercato estival approche, le LOSC tente de faire venir un attaquant de renom, plus que jamais sur le départ de l'Inter Milan.

Mercato : Joaquin Correa ne manque pas de prétendants

Annoncé sur le départ de l'Inter Milan depuis plusieurs semaines, l'attaquant argentin Joaquin Correa ne manque pas de courtisans. Parmi eux, le Torino fait figure de favori. Le club italien envisage un prêt avec une option d'achat, mais la somme réclamée par les dirigeants Nerazzurri dépasse son budget.

L'Inter Milan demande au moins 25 millions d'euros pour se séparer de son attaquant de 29 ans. Acheté 27,3 millions d'euros en juillet 2022, après une saison de prêt, il a inscrit en deux saisons 11 buts et délivré 5 passes décisives en 88 matchs, toutes compétitions confondues. Des prestations bien moins reluisantes que lorsqu'il évoluait à la Lazio Rome. L'Argentin privilégie un départ cet été avec un objectif bien défini, celui de retrouver une place en sélection argentine.

Le LOSC veut relancer Joaquin Correa

Un nouveau prétendant vient d'être dévoilé. En effet, le LOSC aimerait tenter le coup avant la fin du mercato, selon les informations de Foot Mercato. Le président des Dogues, Olivier Létang, a déjà pris contact avec l’entourage du joueur. Il se serait entretenu ce mercredi avec Alessandro Lucci, l’agent du joueur. Une manœuvre que la direction de l’Inter Milan n’aurait pas vraiment appréciée, préférant que le LOSC négocie d’abord avec elle.

Reste à savoir si l’Inter fera un sacrifice financier pour libérer son joueur, devenu indésirable. Sans oublier que les Nerazzurri se pressent pour boucler les arrivées de Benjamin Pavard et d'Alexis Sanchez. Le Bayern a accepté la deuxième offre de l'Inter pour l'international français de 30 millions d'euros, plus 2 millions de bonus, et un contrat de cinq saisons. En ce qui concerne l'attaquant chilien, il a récemment proposé ses services pour rejouer sous les couleurs de l'Inter, moyennant un salaire de 3 millions d’euros par an.