Alors que les négociations entre l’OM et la Lazio Rome traînent en longueur, Mattéo Guendouzi pousse en interne pour finaliser son transfert.

Mercato OM : La Lazio Rome insiste pour Mattéo Guendouzi

L’Olympique de Marseille vit une fin de mercato estival très mouvementée, l’avenir de certains joueurs reste très incertain. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, dont le départ de l'OM semble de plus en plus imminent. Le milieu de terrain tricolore a vu son temps de jeu chuter de manière considérable en fin de saison dernière. Et l’arrivée de Marcelino sur le banc phocéen n'a pas amélioré sa situation.

Depuis le début du nouvel exercice, Mattéo Guendouzi doit se contenter d’un statut de remplacement à l’OM. Conscient qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de son nouvel entraîneur, le joueur de 24 ans envisage alors de mettre les voiles dès cet été. D'autant que la Lazio Rome s’intéresse de très près à son profil. Les dirigeants italiens ont déjà entamé les discussions avec l’ancien joueur d’Arsenal et les premiers échanges sont jugés très positifs.

Mattéo Guendouzi fait une proposition à Marseille

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM, Mattéo Guendouzi aurait déjà donné son accord pour rejoindre la Lazio Rome. Les dirigeants romains doivent à présent trouver un terrain d’entente avec leurs homologues phocéens afin de finaliser le deal, et c’est là que les négociations se compliquent. Car l’OM réclamerait environ 20 millions d'euros avant de céder son joueur. Tandis que la Lazio Rome espère conclure ce deal à hauteur de 15 millions d'euros, les transactions entre les deux écuries s’achoppent sur les modalités de son transfert.

Toutefois, la Lazio Rome peut compter sur la volonté du joueur pour décanter la situation. L’Équipe révèle en effet que l'entourage de Mattéo Guendouzi a soumis l'idée d'un prêt avec option d'achat obligatoire pour tenter de rapprocher les deux écuries. Mais pour le moment, le président de l’OM, Pablo Longoria, exige toujours un transfert sec pour son joueur. Les négociations se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de parvenir à un terrain d'entente. L'issue des discussions reste en suspens, mais il est clair que Mattéo Guendouzi s’active en coulisse pour un départ de l'OM.