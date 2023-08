Le transfert de Mahmoud Bentayg étant bouclé, l’ASSE espère la signature d’un autre défenseur de Bastia, cette fois au poste de latéral droit.

Mercato ASSE : Mahmoud Bentayg en route vers Saint-Etienne

C’est fait, l’ASSE tient le successeur de Niels Nkounkou, qui devrait rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Loïc Perrin a confirmé la signature de Mahmoud Bentayg, le piston gauche du Raja Casablanca. Selon le coordinateur sportif de Saint-Etienne, le défenseur était en attente de ses documents administratifs pour son arrivée en France. Et c’est désormais réglé. D'après, les informations de Peuple-Vert, il a obtenu le visa ce mercredi et il est attendu à Saint-Etienne, jeudi, pour passer sa visite médicale dans la foulée. « Il va voyager dès aujourd’hui pour la France et arrivera dans le Forez demain. »

Après Ibrahim Sissoko (avant-centre), Dylan Batubinsika (défenseur central) et Stéphane Diarra (ailier droit), Mahmoud Bentayg est la quatrième recrue estivale de l'équipe de Laurent Batlles. Rappelons que sa signature aurait déjà été acquise sous réserve des tests physiques et médicaux.

La signature de Kevin Van Den Kerkhof dans les tuyaux

Cependant, le marché des transferts n’est pas pour autant refermé pour le club ligérien. L’ASSE va recruter de nouveaux joueurs pour se renforcer à des postes qui connaissent des défaillances lors des trois premières journées de Ligue 2. « Il y a des joueurs qui sont en dessous de leur niveau. Cela nous fait réfléchir pour recruter à des postes qui n’étaient pas forcément envisagés », a expliqué le dirigeant stéphanois.

Et l’une des cibles de l’ASSE serait le défenseur Kevin Van Den Kerkhof du SC Bastia. Selon Foot Mercato, les Stéphanois ont transmis une première offre au club corse pour le recruter avant la fermeture du marché des transferts. GaëlB42 ne confirme pas la proposition, mais assure que le polyvalent défenseur (latéral droit ou défenseur central) est la priorité des Verts en cette fin de mercato.

Bien que sous contrat à Bastia jusqu’en 2026, l’international algérien (2 sélections) n’est pas insensible à une signature à Saint-Etienne. Kevin Van Den Kerkhof devrait apporter de la concurrence à Dennis Appiah dans le couloir droit.