Prochain adversaire de l’OM en championnat, le Stade Brestois souhaite renforcer son flanc gauche en ciblant un défenseur de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Le Stade Brestois fonce sur Jordan Amavi

Entre les erreurs d’arbitrage et son élimination précoce en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison décevant. Tenus en échec à Metz (2-2) le week-end dernier, les Marseillais devront vite relever la tête. Ce samedi soir, l’OM accueille le Stade Brestois dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 avec la ferme intention de s’imposer à domicile. Mais les hommes de Marcelino devront se méfier de cette équipe brestoise qui réalise actuellement un sans-faute en championnat.

Avec deux victoires en autant de journées, le club breton occupe la deuxième place de Ligue 1 et compte poursuivre sur cette belle lancée en championnat. En attendant, le Stade Brestois poursuit son mercato estival et souhaite renforcer son secteur défensif. Pour ce faire, les dirigeants du club breton ciblent un joueur de l’OM. L’Équipe révèle que le Stade Brestois s’intéresse de très près au latéral gauche de l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi, et a de grandes chances de boucler sa signature dans cette dernière ligne droite du mercato.

Jordan Amavi, une cible de longue date pour le Stade Brestois

L’intérêt du Stade Brestois pour le défenseur de l’OM n’est pas nouveau. Le club breton s’intéressait déjà au profil de l’ancien joueur de l’OGC Nice en janvier dernier et avait même entamé des démarches concrètes pour tenter de boucler son transfert, en vain. Après cette tentative manquée, Brest ne désespère pas et compte revenir à la charge pour sa signature cet été. D’autant plus que Jordan Amavi n’est plus vraiment désiré à l’Olympique de Marseille.

Prêté l'an dernier à Getafe, où il avait joué 5 matches de Liga, le joueur de 29 ans est revenu à l'OM cet été et ne rentre pas les plans du club présidé par Pablo Longoria. Conscient de cette situation, il devra faire ses valises dans le but d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Le Stade Brestois se positionnerait donc pour l’accueillir.