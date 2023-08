En instance de départ, un défenseur de l'AS Monaco ne sera pas dans le groupe face à Nantes. Il prendrait la direction du Montpellier HSC.

Mercato AS Monaco : Ruben Aguilar écarté avant d'affronter Nantes

L'AS Monaco continue de faire tourner son effectif. Cette fois, c'est au tour du piston/latéral droit monégasque Ruben Aguilar d'être à quelques pas de quitter le Rocher. Il ne sera d'ailleurs pas de la partie contre le FC Nantes ce vendredi soir, afin d'éviter une blessure qui compromettrait son départ. D'après Mohamed Toubache-Ter, le joueur se dirigerait vers Montpellier. Les discussions entre les deux parties ont commencé depuis plusieurs semaines déjà. Même si le montant de l'offre n'a pas fuité, Monaco réclamait 3 millions d'euros pour laisser partir son joueur.

Devancé par Vanderson et Wilfried Singo dans la hiérarchie monégasque, qui devrait faire office de numéro deux au poste en l'absence du Brésilien, Ruben Aguilar était bloqué à Monaco. Sous les ordres de Michel Der Zakarian, il devrait retrouver un poste de titulaire, ou en tout cas une vraie concurrence avec Falaye Sacko.

La piste Tosin Adarabioyo se referme

Envisagé à Monaco depuis plusieurs semaines, Tosin Adarabioyo ne devrait finalement pas s'engager avec l'ASM. Du moins pas cet été. Son club ne répond plus aux sollicitations des dirigeants monégasques depuis plusieurs jours. Les Anglais privilégient un départ à Tottenham, alors que le défenseur central donne toujours sa priorité à Monaco.

À un an de la fin de son contrat, il pourrait bien se retrouver bloqué une saison de plus chez les Cottagers, avant de peut-être s'engager l'été prochain libre avec Monaco, et récolter une jolie prime à la signature. À moins que les Spurs ne dégainent avant, en cas de départ de Davinson Sanchez, également pisté pour renforcer la défense centrale d'Adi Hütter. Un drôle de manège à trois pourrait s'organiser avant la fin de l'été.