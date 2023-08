Priorité estivale du PSG, Bernardo Silva a finalement prolongé son contrat à Manchester City. Mais tout ne serait pas totalement perdu dans ce dossier.

Mercato PSG : Bernardo Silva prolonge avec une clause spéciale

Mercredi soir, Manchester City a annoncé la prolongation de son milieu de terrain Bernardo Silva jusqu'en juin 2026. Fortement pressenti sur le départ, notamment au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone, l’international portugais va donc finalement rester et poursuivre sa belle aventure avec les Citizens. « J’ai passé six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici. La saison dernière, remporter le triplé a été extrêmement spécial et c'est excitant de faire partie d'une équipe où il y a une telle faim et une telle passion. Le succès vous pousse à en vouloir encore plus, et ce club me donne l'occasion de continuer à gagner. J'aime l’entraîneur, mes coéquipiers et les supporters. J'espère que nous pourrons partager encore plus de bons moments dans les années à venir », a réagi l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco après la signature de son nouveau bail. Si un transfert semble désormais incertain pour cet été, Bernardo Silva pourrait changer d’air dans un an et le protégé de Pep Guardiola aurait d'ailleurs tout prévu dans ce sens dans son nouveau contrat.

Tout était calé entre le Paris SG et Bernardo Silva

En effet, selon les informations divulguées ce jeudi par le journaliste Matteo Moretto du média espagnol Relevo, Bernardo Silva a prolongé avec le champion de Premier League en insérant une clause libératoire de 50 millions de livres, soit 58,4 millions d'euros, dans son nouveau bail. La semaine passée, le journaliste espagnol José Alvarez de la célèbre émission El Chiringuito évoquait une clause libératoire de 50 millions d'euros et valable seulement à partir de l'été 2024. Le feuilleton Bernardo Silva pourrait être relancé l’été prochain.