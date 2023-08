Alors que Flavien Tait pourrait quitter le Stade Rennais à une semaine de la fin du mercato, un milieu est en passe d'arriver, a laissé entendre Bruno Genesio.

Mercato Stade Rennais : Flavien Tait vers une nouvelle destination ?

Le milieu de terrain du Stade Rennais commence à se densifier, après les arrivées de Ludovic Blas, Enzo Le Fée et Nemanja Matic. Trois postulants au onze de Bruno Genesio. Ce qui laisse moins de chance aux cadres déjà en place. Si Lesley Ugochukwu a pris la destination de Chelsea, et Lovro Majer de Wolfsburg, un autre milieu pourrait se trouver une nouvelle porte de sortie.

En effet, Flavien Tait tient un bon de sortie depuis un mois maintenant, mais les clubs ne se bousculent pas pour le signer. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il ne serait pas contre à l'idée de découvrir un nouvel environnement de travail. Début juillet, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, avait ouvert une porte de sortie. "Il aura peut-être des envies de départ, on sera complétement ouvert pour Flavien."

Bruno Genesio annonce l'arrivée d'un milieu

Ce vendredi, en conférence de presse, c'est son entraîneur, Bruno Genesio, qui a évoqué l'avenir de Flavien Tait, sous-entendant un éventuel départ. "Oui j’échange très souvent avec lui car c’est un joueur que j’apprécie. Évidemment, c’est une situation difficile pour lui. Cela fait partie d’une carrière. J’espère qu’on trouvera une solution assez rapidement." Montpellier ou encore Brest pourraient être intéressés par son profil, mais à ce stade, aucune négociation n'a débuté.

Bruno Genesio a glissé une bombe en conférence de presse, ce vendredi, en dévoilant l'arrivée d'un milieu, même si Flavien Tait venait à rester au Stade Rennais. Pour le moment, aucun nom n'a filtré. Mais le SRFC pourrait néanmoins miser sur un profil audacieux, venant de récupérer près de 60 millions d'euros avec le transfert de Jérémy Doku à Manchester City.

Sivert Mannsverk, une piste probable pour le Stade Rennais ?

Selon nos informations, un certain Sivert Mannsverk pourrait intéresser le board Rouge et Noir. Interrogé, en juillet dernier, au sujet du joueur norvégien, sous contrat à Molde jusqu'en juin 2025, Florian Maurice n'avait pas balayé la piste, indiquant que « c’est un joueur que l’on a observé de loin. De très loin ». Autre piste un peu plus probable, celle menant à un ancien de la maison, Tiémoué Bakayoko. Actuellement libre, le milieu défensif sort de deux saisons en prêt à l'AC Milan, et pourrait se relancer dans son club formateur.