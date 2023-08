L’ASSE n’a toujours pas son équipe au complet pour la 4e journée de Ligue 2. Laurent Batlles doit encore composer avec au moins quatre absents à Annecy.

ASSE : Laurent Batlles se montre prudent avec Stéphane Diarra

L’ASSE ne jouera pas ce week-end, mais plutôt le lundi 28 août (20h45), à Annecy, en clôture de la 4e journée du championnat. Les Verts n’ont qu’un seul objectif : enchainer une deuxième victoire après celle contre Quevilly (2-1). C'est même un impératif pour eux, s’ils veulent rattraper le peloton de tête et ainsi se mêler à la course pour la montée en Ligue 1. Saint-Etienne a en effet pris du retard ce début de saison, en raison de ses deux défaites d’entrée : contre Grenoble (0-1) et Rodez (2-1), deux équipes qui étaient, à priori, à la portée de l’équipe de Laurent Batlles.

Avant le déplacement en Haute-Savoie, l’ASSE a enregistré la signature de deux nouveaux joueurs cette semaine. Stéphane Diarra (ailier droit) est arrivé du FC Lorient sous la forme d’un prêt et Mahmoud Bentayg (défenseur) a fait l'objet d’un transfert du Raja Casablanca (Maroc). Au sujet du Merlu, l’entraineur de l’ASSE se montre patient. « Ça fait quelques jours que Stéphane est avec nous, il doit juste retrouver le rythme de la compétition. Il faut faire attention avec les joueurs qui arrivent et ne pas confondre vitesse et précipitation. Je ne veux pas perdre un joueur qui vient d’arriver parce qu’on se montre trop impatient à vouloir le faire démarrer », a-t-il expliqué.

La recrue Mahmoud Bentayg impatiente de découvrir Geoffroy-Guichard

Si l'Ivoirien est apte pour figurer dans le groupe stéphanois, ce n’est pas le cas du Marocain. Arrivé du Maroc « très fatigué », il est encore trop juste pour jouer. Mahmoud Bentayg aura besoin d'une semaine d'entrainement avant de postuler, selon Laurent Batlles. « J’espère amener un plus à l’équipe. J’aime le projet, il me plait beaucoup. Je n’ai pas hésité à venir et j’ai hâte de découvrir le Chaudron », a pourtant déclaré l’arrière latéral gauche, lors de sa présentation en conférence de presse, ce samedi. Il va donc devoir patienter jusqu’au 2e septembre, lors de la réception de Valenciennes, pour faire sa grande première à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Wadji, Monconduit et Cafaro absents à Annecy, Nkounkou incertain

En plus de Mahmoud Bentayg, Laurent Batlles sera privé de trois autres joueurs majeurs au Parc des sports à Annecy : Ibrahima Wadji (cheville), Thomas Monconduit (cuisse) et Mathieu Cafaro (côtes). Victime d’une grosse béquille et en instance de transfert à l’Eintracht Francfort, Niels Nkounkou est quant à lui incertain. Une décision le concernant sera prise dimanche. Par contre, Laurent Batlles a confirmé le retour d’Aïmen Moueffek : « Il a repris l’entrainement, il a fait une semaine pleine tout comme Stéphane Diarra ».