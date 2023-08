En cette fin de mercato, l’OL serait en quête d’un avant-centre, qui serait la doublure d’Alexandre Lacazette. Lyon serait ainsi sur une piste chaude en Ligue 2.

Mercato : Qui d'Amin Sarr et Kadewere à la place de Lacazette ?

L’OL sera privé de son attaquant vedette Alexandre Lacazette pour les deux prochains matchs des Gones. Expulsé lors de la lourde défaite (1-4) face à Montpellier HSC, il est suspendu pour deux matchs fermes, plus un troisième avec sursis. Pour remplacer le capitaine de l’Olympique Lyonnais en pointe de l’attaque, ce dimanche à Nice (20h45), Laurent Blanc a le choix entre Amin Sarr (22 ans) et Tino Kadewere (27 ans), deux joueurs qui n’ont pas sa confiance. Le premier a fait deux brèves apparitions (26 minutes de jeu), lors des deux premières journées de Ligue 1, alors que le deuxième n’a pas joué la moindre minute. Il est même en instance de transfert.

Mercato OL : Lyon négocie le transfert de Mama Baldé à Troyes

Vu le manque de joueur capable d’apporter la concurrence ou de suppléer valablement Alexandre Lacazette, en cas de blessure, l’OL se serait lancé à la recherche d’un avant-centre. En marge des dossiers brulants : Guido Rodriguez (milieu défensif, Betis Séville) et Ernest Nuamah (ailier gauche, Nordsjaelland), Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement) tenterait un coup à moindre cout en Ligue 1. Il aurait entamé des négociations avec l’ES Troyes pour le transfert de Mama Baldé à Lyon, selon Saber Desfarges, journaliste TF1, et Le Parisien. L'avant-centre de 27 ans serait d’ailleurs très enthousiaste à l’idée de rejoindre les Gones en Ligue 1, même sous le statut de doublure.

Mama Baldé connait bien la Ligue 1

Relégué avec l’ESTAC en fin d'exercice dernier, le Bissau-Guinéen n'a pas encore joué cette saison en Ligue 2. Par ailleurs, il connait très bien la Ligue 1. Il totalise 117 matchs dans l'élite, sous le maillot de Dijon et évidemment du club aubois, pour 28 buts et 9 passes décisives. La cible de l'OL a également joué au Sporting Club Portugal (son club formateur) et au CD Aves. Sous contrat avec l’ES Troyes AC jusqu’à fin juin 2025, Mama Baldé vaut 8 millions d’euros sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.