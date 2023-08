Alors que Marco Verratti pourrait quitter le PSG d’ici la fin du mercato, Luis Enrique se réjouit de compter dans son groupe le jeune Warren Zaïre-Emery.

Mercato PSG : Enrique s’enflamme littéralement pour Warren Zaïre-Emery

Révélation de la saison passée au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est devenu la nouvelle coqueluche du public du Parc des Princes. Titulaire depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 17 ans impressionne tout son monde. Auteur d'une nouvelle prestation aboutie samedi soir contre le RC Lens, le Titi commence à prendre une place indispensable dans le jeu de l’équipe parisienne.

Et le prodige du PSG, qui fait l'unanimité dans le vestiaire, a déjà conquis son nouvel entraîneur Luis Enrique. Présent en conférence de presse après la victoire de ses hommes (3-1) face aux Sang et Or, le technicien espagnol s’est réjoui de compter dans ses rangs un diamant brut en la personne de Warren Zaïre-Emery.

« Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur. C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition », a déclaré Luis Enrique. Conscient de tenir un bijou entre ses mains, le club de la capitale envisage déjà de mettre des barbelés autour de son joueur.

Le Paris SG négocie une prolongation avec Warren Zaïre-Emery

En effet, le journal L’Équipe a révélé il y a quelques jours que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, et son conseiller football, Luis Campos, ont entamé des négociations avec les représentants de Warren Zaïre-Emery, Jorge Mendes, pour une prolongation de contrat. Actuellement lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2025, l’international français des moins de 19 ans a été ciblé cet été par plusieurs clubs de Bundesliga, ainsi que Manchester City, qui a tenté une approche directe avec le joueur. Les dirigeants parisiens espèrent donc rapidement parvenir à un accord afin de blinder l’avenir de Warren Zaïre-Emery.