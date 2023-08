Plus proche que jamais de quitter l'OM, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre l'Italie, mais un dernier détail bloque encore le transfert du joueur à Rome.

Mercato OM : Marseille pourrait baisser le prix de Mattéo Guendouzi

C'est la grosse rumeur du moment à l'OM, Mattéo Guendouzi se rapproche de la Lazio Rome, et devrait donc quitter le club olympien dans les dernières heures du mercato estival. Cependant, certains détails restent encore à régler, d'autant que l'Olympique de Marseille et le club romain peinent à se mettre d'accord sur le prix. Jusque-là, les Phocéens voulaient plus de 20 millions d'euros, mais pourraient revoir leurs exigences à la baisse, afin de faciliter le départ du joueur.

Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, l'OM aurait accepté de descendre le prix de Mattéo Guendouzi en dessous de la barre des 20 millions d'euros, ce qui pourrait permettre à la Lazio de faire une offre dans les prochaines heures. En effet, Pablo Longoria serait prêt à faire cet effort pour précipiter le départ de l'international français, qui s'est déjà mis d'accord avec le club italien pour son contrat.

La Lazio demande du temps pour Matteo Guendouzi

La question du prix demandé par l'OM n'est pas le seul point qui bloque encore le transfert de Matteo Guendouzi en Italie. Effectivement, La Repubblica explique que la Lazio a besoin d'un peu de temps avant de passer à l'action pour l'ancien joueur des Gunners. Avant cela, le club doit se débarrasser de Marcos Antonio, afin de faire de la place au milieu de terrain. Le Brésilien était d'ailleurs évoqué en Grèce ces derniers temps, du côté du PAOK Salonique.

Alors que l'arrivée de Joaquin Correa vient d'être bouclée et que le départ d'Isaak Touré est dans les tuyaux à l'OM, le mercato marseillais semble donc loin d'être terminé, tandis que Mattéo Guendouzi est à deux pas de rejoindre l'Italie cet été.