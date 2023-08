De retour d’un prêt intéressant à l’AJ Auxerre la saison dernière, Isaak Touré se retrouve confronté à une situation délicate à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Isaak Touré se rapproche du FC Lorient

De retour d’un prêt intéressant à l’AJ Auxerre, Isaak Touré se retrouve confrontée à une situation délicate à l’Olympique de Marseille. Depuis l’entame de la saison en cours, le défenseur de 20 ans n’a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs phocéennes. Il occupe actuellement la quatrième position dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM, derrière Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi.

Conscient qu’il sera très difficile pour inverser la tendance, Isaak Touré n’exclut pas un départ de l’Olympique de Marseille avec une destination précise en tête. Alors que le FC Metz, Anderlecht, Burnley et le FC Nantes sont sur ses traces, le colosse défensif de 2m6 semble favorable à un départ au FC Lorient, où il bénéficiera d’un temps de jeu plus important et de la possibilité de se développer dans un bon club de Ligue 1. L’idée d’un échange avec le très prometteur défenseur central des Merlus, Bamo Meité, est même évoquée.

Pablo Longoria confirme les négociations pour Isaak Touré

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a été interrogé sur ce dossier et le président de l’OM a laissé la porte ouverte à un possible départ de son jeune joueur. Pablo Longoria a même confirmé les négociations avec le FC Lorient en vue de tenter de boucler son transfert. Sauf que pour le moment, rien n’est acquis pour un éventuel départ d’Isaak Touré.

"Concernant Isaak, ce n'est pas à un stade avancé, il y a des conversations, pas seulement avec Lorient, mais aussi avec d'autres clubs. On analyse un peu la situation d'Isaak, spécialement, car c'est un joueur avec un potentiel incroyable (...), mais si Isaak reste avec nous, on est aussi dans une position confortable, car on a seulement 4 défenseurs centraux", a expliqué Pablo Longoria.

Même si la direction de l'OM souhaite le conserver cette saison, le doute persiste toujours sur l'avenir d'Isaak Touré, avec plusieurs options sur la table. Les négociations et les discussions entre les clubs impliqués continueront probablement jusqu'à la fin du mercato estival, alors que le jeune joueur explore d’autres opportunités pour la suite de sa carrière à venir.