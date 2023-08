Le PSG a fait un pas vers le transfert de Randal Kolo Muani sur cette dernière ligne droite du mercato. Un accord est possible avec l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Accord entre Paris et Francfort pour Hugo Ekitike

Hier, presque tous les médias étaient unanimes sur le fait que Hugo Ekitike était la clé du dossier Randal Kolo Muani. Un après son arrivée en provenance du Stade de Reims contre un chèque de 35 millions d’euros, l’attaquant de 21 ans n’est pas parvenu à se faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international espoir français est donc poussé vers la sortie cet été. Malgré plusieurs offres plus avantageuses, le PSG a préféré faire affaire avec l’Eintracht Francfort pour son buteur.

Alors que les Rouge et Bleu se sont déjà mis d’accord avec Randal Kolo Muani sur les termes d’un contrat de cinq ans, le club allemand fait de Hugo Ekitike sa cible numéro 1 pour remplacer l’ancien avant-centre du FC Nantes au sein du collectif de Dino Toppmöller. Et ce mardi matin, Foot Mercato assure que les dirigeants de Paris et ceux de Francfort ont trouvé un terrain d’entente pour Hugo Ekitike, laissant ainsi penser à un accord à venir pour le transfert de Kolo Muani.

Le Paris SG attend un geste de Francfort pour Randal Kolo Muani

En effet, le journaliste Santi Aouna explique qu’un accord a été trouvé ces dernières heures entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont trouvé un arrangement avec la direction du club de Kevin Trapp pour un prix plus avantageux en espérant que les Aigles en fassent de même avec Randal Kolo Muani.

Lundi soir, Sky Sports Allemagne indiquait déjà que le pensionnaire de Bundesliga refusait la nouvelle offre de 80 millions d'euros des Rouge et Bleu. Cependant, les négociations se poursuivent entre les deux clubs et Paris espère un geste de la part de Francfort dans les prochaines 48 heures. Mais il faut déjà que Hugo Ekitike accepte de rejoindre la formation allemande.