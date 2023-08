À la suite du transfert de Castello Lukeba au RB Leipzig en Bundesliga, l’OL vient d’acter la signature d’un jeune défenseur central.

Mercato OL : Signature actée pour Mamadou Sarr jusqu'en 2027

L’OL a déjà remplacé Castello Lukeba (20 ans) au sein de son équipe. Le club rhodanien a même recruté deux défenseurs centraux en Angleterre, Duje Caleta-Car (Southampton) et Jake O’Brien (Crystal Palace). Néanmoins, l’Olympique Lyonnais a décidé de promouvoir un joueur issu de son centre de formation. Ainsi, Mamadou Sarr est désormais dans le groupe professionnel. Mais pas que ! Son contrat initial, allant jusqu’en juin 2025, a été prolongé ce mardi 29 aout, de deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié à l’OL jusqu’en juin 2027. Un joli cadeau d’anniversaire pour le défenseur central qui a fêté ces 18 ans ce jour même. « Je veux avoir du temps de jeu, continuer à progresser et être performant », a-t-il déclaré.

Mamadou Sarr avait signé son premier contrat professionnel en septembre 20222. La saison dernière, il avait fait sa première apparition en Ligue 1, contre Reims (3-0), fin mai 2023. Cette saison, il était dans le groupe de Laurent Blanc, lors des deux premières journées du championnat. La pépite de Lyon a gagné sa place dans l’effectif professionnel grâce à ses performances avec la réserve Gones, mais également en sélection de France. Il avait remporté la Coupe Gambardella, ainsi que le championnat d'Europe avec des U17 avec l’Équipe de France en 2022.

Une forte concurrence pour Mamadou Sarr à Lyon

Le plus dur commence pour Mamadou Sarr. Il doit affronter la forte concurrence. En plus des recrues Duje Caleta-Car (26 ans) et Jake O’Brien (22 ans), il y a l'expérimenté Dejan Lovren (34 ans) et Sinaly Diomandé (22 ans) au même poste d'arrière central. Toutefois, le natif de Martigues pourrait grappiller du temps de jeu dans l'équipe de Laurent Blanc, grâce à sa polyvalence. En dehors de la défense axiale, il peut évoluer au poste de milieu défensif, comme il l'a déjà démontré au sein des équipes de jeunes de l'OL.