PSG Mercato : Man City, Riyad Mahrez dit « oui » au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Annoncé sur le départ à Manchester City cet été, Riyad Mahrez intéresse le Paris SG pour remplacer Di Maria. Et il ne dirait pas forcément non.

PSG Mercato : Riyad Mahrez est d'accord pour signer au Paris SG

Dernièrement, le journaliste anglais Dean Jones a révélé que « si quelqu'un de la ligne d'attaque devait passer à autre chose » à Manchester City, « on me dit que Mahrez est celui qu'il pourrait être le plus disposé à partir. » Arrivé en juillet 2018 pour 67,80 millions d’euros, en provenance de Leicester City, l’ailier algérien de 30 ans serait notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain pour remplacer éventuellement Angel Di Maria, libre le 30 juin prochain. Et d’après les informations du tabloïd britannique The Telegraph, Mahrez n’exclut rien pour son avenir puisqu’il « est d'accord pour partir au PSG comme au Real Madrid ou de rester à Manchester City . »

À un an de la fin de son engagement avec les Citizens, le natif de Sarcelles pourrait faire son grand retour en France puisque les 40 millions d’euros nécessaires pour le sortir de Manchester City ne constituent pas un obstacle sérieux pour les finances du club de la capitale. D’ailleurs, Leonardo aurait déjà tout prévu pour l’arrivée du Ballon d’Or africain 2016.

PSG Mercato : Pablo Sarabia vendu pour recruter Riyad Mahrez ?

À en croire le média anglais, les plans du directeur sportif du Paris Saint-Germain pour attirer Riyad Mahrez sont très clairs : vendre Pablo Sarabia pour faire venir l’ancien prodige du Havre. Ce lundi matin, le quotidien portugais Record a révélé que Leonardo a déjà prévenu de faire revenir Pablo Sarabia de son prêt du Sporting Portugal.

Si la première tendance serait de le garder pour en faire le remplaçant de Di Maria, le milieu de terrain offensif espagnol pourrait finalement être placé sur le marché des transferts afin de recruter Riyad Mahrez. Si les Rouge et Bleu ne parviennent pas à vendre l’ancien ailier du FC Séville, le Paris SG ne lancera pas d’offensive pour Mahrez.

Affaire à suivre donc…